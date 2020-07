Nadie es inmune al Covid-19: Aispuro Torres

El gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, hizo un llamado a la población en general y particularmente a quienes ponen en duda el riesgo que significa la Covid-19, a quienes pidió no jugar con algo que lamentablemente no solo afecta la salud, sino que cobra la vida de muchas personas, “nadie está exento del virus, le tocó al gobernador y le puede tocar a cualquiera”, dijo el mandatario estatal.

“Por eso, lo que tenemos que hacer es atender todas las medidas y protocolos necesarios”, comentó. Y es que si bien a nadie le gusta el tema del confinamiento, consideró que ante las exigencias de la pandemia, es necesario atender protocolos.

En su caso particular, admitió que le incomoda sobremanera su situación, dado que le gustaría andar en las colonias y en los ejidos atendiendo a la gente, para ver de manera directa las necesidades que tienen las familias.

Aclaró que la gente con problemas por las lluvias es atendida, de ahí que ha continuado con el trabajo a través de reuniones virtuales con todo su gabinete.

Por lo que respecta a su contagio, afirmó que le queda claro que fue producto del cúmulo de actividades que ha llevado a cabo en toda la entidad durante los últimos días y semanas, “no podíamos ver los problemas crecientes sin estar cerca de la gente, para buscar soluciones”, dijo.

En alguna de estas reuniones hubo algún descuido y eso fue lo que nos llevó al contagio, “siempre he cubierto todos los protocolos, desde el uso del cubrebocas, lamentablementeen algún momento me descuidé y ahí me sorprendió el virus”.