¡Nadie se salva! Captan el presunto robo de patos del Parque Guadiana

Cuando ya se creía haber visto todo, aparece un nuevo y peculiar caso en las redes sociales, donde usuarios denunciaron el presunto robo de algunos patos del famoso lago del Parque Guadiana, donde por décadas han estado estas aves.

Fue en uno de los grupos duranguenses de Facebook que una usuaria contó sobre la presencia de una señora que presuntamente se estaba llevando varios patos, lo que desató las críticas y el enojo del resto de la ciudadanía; pero también puso en la mira a las personas que fueron captadas en imágenes tratándose de llevar estos animales.

"Una señora se los está llevando y son varios (...) le han preguntado qué por qué se los llevaba y que decía que porque había muchos" / Foto: Cortesía

“…alguien sabe si se pueden llevar los patos del parque, una señora se los está llevando y son varios, me los pasó una persona y dice que le ha preguntado qué por qué se los llevaba y que decía que porque había muchos, desconozco totalmente el motivo de por qué se los lleva”, dice el mensaje colocado en las redes sociales.

En las redes sociales expusieron en presunto robo / Foto: Cortesía Servicios Públicos

La publicación alcanzó más de 100 comentarios, y se compartió decenas de veces, y en ella se leen comentarios como: “No se los pueden llevar”, “los patos del parque te los regalan los mismos trabajadores”.

Otras personas mientras tanto consideran que estas aves ya no deberían estar ahí: “Ya no debería haber patos en el lago, solo se enferman por la comida que la gente les da. Y sí, ya son demasiados y nadie vigila, no existe ninguna necesidad de tener patos ahí”, “a los patos del lago del Parque Sahuatoba no les dan de comer diario, pobrecitos ahí andan detrás de la gente”.