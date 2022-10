Necesaria una nueva Ley de Fiscalización Superior en Durango: Enrique Benítez

La comparecencia de la titular de la Entidad de Auditoria Superior del Estado, Lourdes Mora Serrano, ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado, fue tardía, afirmó el diputado local Luis Enrique Benítez Ojeda, quien recordó que él ya había señalado irregularidades en la cuenta pública de 2021 que sus compañeros autorizaron, ante lo cual dijo ahora los Legisladores tenemos que hacer una nueva Ley de Fiscalización Superior y estar más cerca de la entidad y no dejarla suelta.

El legislador de extracción priista, reprochó que a pesar de que la Comisión de Vigilancia de la Entidad Superior del Estado del Congreso se instaló hace más de un año y nunca sesionó, apenas este lunes 24 de octubre tuvieron la primera sesión.

Benítez Ojeda, calificó de indolencia el actuar de la mencionada comisión al demostrar por parte de los legisladores que la integran y de su presidente, quienes demostraron poco interés de hacer su trabajo.

Hoy en @CongresoDurango, atendiendo a los medios de comunicación y fijando posiciones sobre los anuncios realizados por las fiscalías en torno a la situación financiera del Estado. pic.twitter.com/E5HgQV2K9U — Enrique Benitez (@EnriqueBenitezO) October 25, 2022

"Lamentablemente después de un año de integrar la mencionada comisión, apenas este lunes sesionaron para solicitar la presencia de la titular de la Entidad de Auditoria Superior del Estado, para que rinda un informe de su trabajo realizado en el último año.

Es lamentable le piden que informe lo que hizo o dejo de hacer, cuando ya paso el sexenio. Esto ya fue inoportuno, fuera de tiempo y fuera de toda lógica", expresó.

Reconoció que la Entidad de Auditoria Superior del Estado, está limitada por una Ley de Fiscalización, que además le impone la obligación de auditar y fiscalizar por convenio con la Auditoria Superior de la Federación una parte de los recursos y del manejo de los recursos públicos que algunas veces no alcanza a tener y advertir de toda la información que hay con las dependencias, organismos autónomos y ayuntamientos.

Aclaró que esas limitantes, no son pretexto para que no se haya habido advertencia de que las cosas venían mal y que había avisos de que no se estaban haciendo lo correcto con el manejo de los recursos públicos.

El legislador también recordó que cuando se presentó ante el Congreso del estado, la Cuenta Pública del 2021 y se aprobó por la mayoría de los Legisladores, aclaro, que él la voto en contra, porque pudo percibir irregularidades, pues a pesar de que la Auditora y su equipo señalaron que había menos del 1% de observaciones y de posibles solvatación del total del presupuesto del 2021, sí se podían observar determinadas irregularidades al no entregarse las participaciones y los recursos del ramo 33 a los Ayuntamientos lo cual era grave, remato.

Además en ese momento hizo saber de otras irregularidades que no se estaban dando a conocer en ese informe que la Auditora presento en el 2021 y al no tener los datos suficientes se pronunció en contra de la esa cuenta pública.

Ahora la comparecencia de la titular de la Entidad de Auditoria Superior del Estado, Lourdes Mora Serrano ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado, es tardía y por ello la presente Legislatura debe de ponerse a trabajar en dos acciones concretas en un corto tiempo, primero se tendrá que aprobar una nueva Ley de Fiscalización que le de dientes y mayores facultades a la Entidad de Auditoria Superior y no vuelva a presentarse lo que ya se vive, y segundo los diputados tenemos que estar mas cerca de la Entidad y no dejarla suelta, finalizó el legislador.