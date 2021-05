Necesario continuar la entrega de despensas

Daniela Soto regidora del PRI en el Cabildo de Durango, ante un proceso electoral distinto, al atravesar por una pandemia que ha provocado una pandemia económica, y sumado a la sequía a la que se enfrentan los productores, gente que vive de la siembra, dijo que es necesario no se haga un alto en la entrega de despensas.

“Hay mucha gente hoy, que no sabe qué va a comer mañana, y que no tiene porque sufrir y vivir un calvario al no saber que llevar a su casa para la mesa de su familia” expresó.

Local Florerías duranguenses confían en subir sus ventas este 10 de mayo

Dijo que esta pandemia ha provocado incluso muchas cuestiones emocionales y hasta depresión, por eso sí hay un poquito con que mitigar toda esa preocupación y esta crisis, que se siga haciendo, que nos quitemos de telarañas políticas y dejemos que programas oficiales sigan funcionando por el bien de la gente.

Aseguró que es un momento en el que se deben dejar de lado cuestiones políticas y permitir que los programas oficiales, que incluso que vienen del propio DIF nacional, se sigan operando y entregando.

Antes de afectar a muchas personas, señaló que es necesario que todo funcione, y recordó que DIF nacional regula y revisa padrones en cada municipio se sabe cómo se entrega, y si no se confía por Morena y PT de cómo operan entonces que revisen primero su propia casa.

Si por cuestiones políticas queremos frenar, entonces que se paren los programas que los servidores de la nación hacen, cuando van y coaccionan a la gente.