Necesario denunciar cuotas obligatorias: Sughey Torres

Ninguna institución puede limitar la educación o documentos a los menores, por no pagar las cuotas escolares, hacerlo de manera obligatoria es algo que se debe denunciar, y una situación que en cada ciclo escolar se presenta, porque sí es una situación recurrente, no es un tema nuevo, así lo manifestó la diputada local del PRI, Sughey Torres.

"Lo digo de nuevo y lo reitero, tienen que hacer las denuncias correspondientes, principalmente se le debe informar a los padres de familia, para que tengan claro que las instituciones sí pueden pedir las cuotas, pero de manera voluntaria y para lo que se requiera en la institución, pero deben ver las condiciones de algunos padres de familia".

Mencionó que se encuentra en la ley que las instituciones pueden pedir cuotas para cubrir necesidades básicas de la escuela para su operatividad, que no cubren la Secretaria de Educación Pública, pero está prohibido que se condicione el ingreso o la entrega de documentación de un alumno, y de ser así presentar las denuncias.

Imagen ilustrativa | Reiteró que los padres de familia tienen que saber que no se puede condicionar la entrada de sus hijos, y la cuestión de las cuotas se trata de voluntad / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Reiteró que los padres de familia tienen que saber que no se puede condicionar la entrada de sus hijos, y la cuestión de las cuotas se trata de voluntad, "hay padres de familia que no pueden pagar, o los que sí pueden, pero también están los que tienen varios hijos, entonces puede ser una buena cantidad, y las condiciones económicas no son buenas en general".

"Recordemos que la educación tiene que ser gratuita, y los estudiantes se merecen lo mejor, por eso vamos a ser vigilantes de que no ocurran este tipo de atropellos con los niños".

Imagen ilustrativa | Guillermo Adame Calderón, reconoció que si bien las cuotas escolares no son obligatorias, sí son muy necesarias / Foto: Archivo | El Sol de México

Por su parte la diputada Rosa María Triana, indicó que este tema es algo que siempre se ha discutido, pero no corresponde a la Secretaría de Educación, sino a los padres de familia ponerse de acuerdo, porque son quienes al finalizar el año determinan la cooperación que darán para la escuela, y que será utilizada en cuestiones como la limpieza o incluso velador.

El secretario de Educación en el estado de Durango, Guillermo Adame Calderón, reconoció que si bien las cuotas escolares no son obligatorias, sí son muy necesarias, por lo que se espera el apoyo de los padres de familia, para que las instituciones tengan lo necesario.