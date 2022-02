Necesario establecer acuerdo para ampliar el presupuesto de las elecciones: Arturo Yáñez

Ante el llamado del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, para que reconsidere la ampliación de presupuesto para el proceso electoral, luego de lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) informó que corría en riesgo la elección, Arturo Yáñez Cuellar dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que espera que se llegue a un acuerdo, porque sería grave para todos poner en riesgo la elección.

“Lo mejor que nos puede pasar es el acuerdo, nosotros exhortaríamos como partido a qué lleguen a un acuerdo el gobierno del estado y el Instituto Estatal Electoral, acuerdo de carácter financiero”, expresó.

Indicó que no permitirán que no se tengan las herramientas necesarias para la elección, ni mucho menos que se ponga en riesgo, porque se le apuesta por los partidos políticos a una fiesta democrática y a una competencia sana, por eso no se debe pasar por alto la situación de crisis o de no acuerdo.

Dijo que es una solicitud del IEPC el mayor presupuesto, pero por otro lado algunos diputados están justificando que en la asignación presupuestal, se votó porque ese recurso era suficiente, por eso esperan que se dé a conocer la situación real y clara de cuáles son las necesidades y como se podría solventar.

El dirigente estatal apuntó que es necesario llegar la elección con garantías y con las herramientas necesarias, por lo que se estará pendientes del acuerdo financiero al que se llegue.