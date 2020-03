Necesario que más contribuyentes utilicen Durango Digital

El subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado, Julio Arce, consideró la posibilidad de relanzar una campaña para posicionar el pago del refrendo a través de la plataforma Durango Digital, debido a que por cuestiones culturales es mucha la gente que prefiere acudir personalmente a los Centros Multipagos, con todo lo que eso significa en términos de la pandemia.

En charla para los lectores de El Sol de Durango, el funcionario estatal explicó que en lo que va del presente año 2020, a través de la citada plataforma se han llevado a cabo un aproximado de seis mil operaciones, mismas que corresponden a una recaudación cercana a los 12 millones de pesos, pero la idea es alcanzar hasta 35 mil pagos.

En una comparación con el año anterior, sí se utiliza más el medio digital para llevar a cabo el pago de refrendo, pues durante 2019, en todo el ejercicio, sumaron un total de cinco mil pagos.

No obstante, afirmó que no es suficiente, la gente debe convencerse de todos los beneficios que conlleva realizar un pago mediante Durango Digital, en términos no solamente de seguridad y de comodidad, sino también en el ámbito de la salud, que en estos momentos es fundamental atender las recomendaciones de las autoridades de Salud, que hablan principalmente del aislamiento social.

Considera que se trata de un asunto de orden cultural, pues sucede que aún mucha gente prefiere acudir a formarse en los Centros Multipago, con todo lo que ello significa en términos de riesgos para la salud ante la presencia del COVID-19.

La intención es levantar el uso de de la plataforma Durango Digital, dado que se cuenta con la capacidad sobrada para brindar una atención de calidad al público usuario y de esa forma abonar a las medidas sanitarias frente a la contingencia generada por el coronavirus.