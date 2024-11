Negó gobernador de Durango intervención en el proceso de la UJED

“Desde que salí de la Universidad como líder estudiantil, no me he metido nunca en ningún proceso de la Universidad”, aseveró el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, al ser cuestionado por la situación que se vive actualmente como parte de la elección a la Rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), donde se ha señalado intervención de parte del Gobierno estatal.

Dijo ser respetuoso al cien por ciento de la comunidad universitaria y el proceso electoral, por lo que confió en que próximamente llegarán a buenos acuerdos, pues en la UJED se necesita mucho trabajo, y sobre todo de unidad.

Villegas Villarreal, recordó que como egresado de la Facultad de Medicina, fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la misma, al igual que presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Durango (FEUD); por lo que conoce el proceso y ahora como gobernador, tiene la fortuna de llevarse bien con todos los universitarios.





“Ni cuando fui alcalde, ni como diputado, y ahora como gobernador; no habrá un solo maestro que les pueda decir ‘oye me habló el gobernador para pedirme’, ni uno solo; es más he tratado de no hablar ni con el rector”, dijo en rueda de prensa en el Centro de Convenciones Bicentenario (CCB), esto a pesar de que debe ponerse en contacto con él, puesto que se acerca el fin de año y el pago de prestaciones salariales a los trabajadores.

Universitario de corazón: He recorrido cada paso en la UJED, desde estudiante hasta director de la Facultad de Derecho. ¡Conozco cada rincón de esta gran institución! pic.twitter.com/4PDVme7hqL — Rafael Mier (@RafaMierCis) October 29, 2024

Pese a ello, aseguró no intervendrá en ese tema, hasta en tanto concluya el proceso electoral y cuando el nuevo rector haya rendido protesta, se reunirá con el ganador para planear el rescate económico de la UJED y hacer un plan que les permita salir de sus problemas financieros.

Aseguró que como mandatario se mantendrá al margen, ya que existe un Comité Electoral, quienes serán los encargados de poner las reglas y llegar a un buen acuerdo, “lo que sí sé es que si hay un candidato único tiene que juntar los 50 votos más uno, si yo fuera candidato preferiría que se inscriba, porque si se inscriben dos o tres y solo votan 500, (el ganador) es el que saque más votos de los 500, pero si va uno solo tiene que cumplir el 50 más uno, pero del padrón electoral”, comentó.