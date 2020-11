Ni ambigüedades ni medias tintas en la contingencia: Héctor Flores

“No creo que la ruta para mitigar la pandemia sea el endurecimiento por el endurecimiento, ni la sanción por la sanción, tampoco el cumplimiento forzado que llevarían a un desgaste social”, subraya en entrevista con El Sol de Durango, el Secretario General de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, quien sin embargo, asienta categórico que tampoco se trata de atender la contingencia con ambigüedades o medias tintas, y más bien se pronuncia sí por la responsabilidad, pero aún más, por un sentido de solidaridad; “sin estos factores no habrá medida de gobierno que alcance ni policía que pueda, ni medidas de contención eficaces para darle un buen término a la emergencia sanitaria”.

Lo anterior, es parte de la entrevista que el funcionario estatal concedió a este matutino dentro del programa Rostros… la otra cara de la moneda, que se transmite en vivo a través de la plataforma de Facebook de El Sol.

FUE RODOLFO ELIZONDO QUIEN LO INVITÓ AL PAN.

Vale desde luego detallar algunos aspectos personales del entrevistado, entre los que destaca el hecho de que desde su infancia simpatizaba con Acción Nacional.

Héctor David Flores Ávalos, hoy Secretario General de Gobierno, nació en la ciudad de Durango, es abogado por la Escuela Libre de Derecho. En 2011 fundó su propia firma de abogados, en la que se ha dedicado a atender temas relacionados con derecho financiero, administrativo y constitucional.

Fue Senador de la República en la LXIII Legislatura por el Estado de Durango. Anteriormente se desempeñó como Director Fiduciario de Nacional Financiera, S.N.C., (2007-2011). Ocupó la Dirección Jurídica de la Secretaría de Turismo (2003 -2005). Es profesor titular de la Cátedra de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de los Servidores Públicos, así como profesor adjunto a la Cátedra de Derecho Administrativo en la Escuela Libre de Derecho.

Héctor, para mayor precisión, arribó a este mundo en 1975; sus padres Roberto y Margarita, él ya finado, ambos originarios de La Laguna. Vivió sus primeros años en el fraccionamiento Del Lago, en la capital duranguense, para cursar estudios de primeria en la escuela José Ramón Valdez. Luego, la secundaria en la Técnica 1 y el bachillerato en el CCH Promedac, para viajar luego en la Ciudad de México, a hacer la carrera de abogado.

Ya en la Ciudad de México, durante el curso de la carrera de abogacía, aunque desde muy chico simpatizaba por los colores blanco y azul, fue invitado por el entonces diputado federal Rodolfo Elizondo al PAN. No obstante, fueron Felipe Calderón y Margarita Zavala, quienes hicieron el mayor efecto para determinar ponerse la camiseta panista.

ASUME LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

De entrada el entrevistado habla de cómo encontró la Secretaría General de Gobierno. Afirma que se trata de una dependencia robusta, compleja, donde simplemente el área de Movilidad y Transportes indica lo grande de la misma.

Explica que en lo general, en la parte administrativa, Adrián Alanís dejó un trabajo ordenado, una oficina funcionando con regularidad. Empero, es un reto la coordinación más acelerada con otras áreas, sobre todo por el inicio del proceso electoral que verá su fase más intensa en los siguientes meses; “en la parte administrativa bien, en la parte política es necesario avanzar de manera mucho más rápida”.

LA CONTINGENCIA SANITARIA Y EL SEMÁFORO ROJO.

En cuanto a las principales acciones a desarrollar por parte del Gobierno del Estado, a fin de atender la emergencia, el Secretario General de Gobierno resume que definitivamente se trata de un tema muy delicado; “el trabajo que se tiene que hacer debe ser entendido como una situación extraordinaria tanto por el Gobierno como por la ciudadanía, es decir, no forma parte de la normalidad en la que estamos acostumbrados a vivir y mucho menos, en la normalidad a la que aspiramos a vivir”.

Es una situación de emergencia, y los esfuerzos que se hagan de ambos lados deben ser valorados desde esa perspectiva; “no creo que la solución sea el endurecimiento por el endurecimiento, ni la sanción por la sanción, tampoco el cumplimiento forzado que llevarían a un desgaste social”.

Considera que la proyección en este sentido, es, primero y más importante, identificar con claridad cuáles son las medidas que debe adoptar una autoridad frente a una situación como la que estamos viviendo; “no a las ambigüedades, no a las confusiones o a las medias tintas, sino plantear a la ciudadanía la ruta que se ofrece como autoridad”.

Otro renglón importante en este marco, es que dentro de las capacidades y posibilidades del Gobierno del Estado, conducir los esfuerzos de una manera más o menos ordenada, porque no es fácil atender la pandemia, limitando lo que hace apenas unos meses era normal, como reunirse con familiares, y que ahora se debe restringir, “es todo un reto”.

Reflexiona además, que si bien debe actuarse con un sentido de responsabilidad, también y muy importante es actuar con un sentido de solidaridad entre sectores; “sin estos factores, no habrá medida de gobierno que alcance ni policía que pueda, ni medidas de contención eficaces para darle un buen término a la emergencia sanitaria”.

SOBRE SUS ASPIRACIONES POLÍTICAS.

Luego de que el entrevistador lo menciona como uno de los pocos cuadros panistas probables para ser candidato a la gubernatura de la entidad, aclara que fue invitado a ser Secretario General de Gobierno, con una altísima responsabilidad principalmente con el Gobernador Aispuro y desde luego con la ciudadanía.

El trabajo de la SGG va de la mano con una buena labor de comunicación hacia la ciudadanía y los actores políticos; “esa labor demanda tiempo completo y siempre he pensado que en la medida en que uno desarrolla correctamente las responsabilidades, la vida misma te abre oportunidades”.

No tengo en este momento ninguna otra intención más allá de la Secretaría General de Gobierno, recalca el ex legislador, y expone que más que descartarse o no, hay que hacer bien el trabajo, cumplir con responsabilidad el encargo, como ha sido su hoja de vida, pasión, determinación y lealtad honorable.

EL CIERRE DE AÑO

Finalmente explica sobre el cierre del año, será con un ejercicio político, como se vislumbra según lo acontecido en octubre, aceptable, aunque con la preocupación latente de la pandemia y los estragos económicos que se generan, y que además incluye efectos sociales.

Por lo que corresponde al proceso electoral, refiere un clima de absoluta normalidad; “tenemos determinación para manejar este proceso con neutralidad y respeto al ordenamiento jurídico y al electorado como la parte más importante de este ámbito”.