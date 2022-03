Niega Jorge Mojica que renuncia de Ruth Medina haya sido por presiones sociales

Niega el Secretario General de Gobierno, Jorge Clemente Mojica Vargas, que la salida de Ruth Medina Alemán haya sido a raíz de presiones sociales, argumentando que los cambios en cualquier administración se dan luego de una evaluación concreta y además es respetable la decisión de separarse del cargo por parte de quien hasta ayer fungió como Fiscal General.

Cuestionado en torno a esta renuncia hecha pública ayer por la mañana, el encargado de la gobernabilidad del estado, de entrada dijo que en Durango se han dado muy buenos resultados en cuanto a la impartición de justicia. Hizo referencia al pronunciamiento del gobernador en torno a la puntualidad con que se atenderán los protocolos y el seguimiento que debe darse por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A una semana de distancia que fue presentada la denuncia pública por inacción de la justicia en el caso de violación hacia una menor de edad, comenzó a crecer la exigencia y presión social para que se actuara al respecto.

Sin embargo, Mojica Vargas negó enfático que este clima de descontento social haya sido la causa que orilló a Ruth Medina Alemán para que renunciara a su cargo como titular de la Fiscalía General del Estado.

Adujo que es respetable el caso personal de la ex funcionaria, pero eso no detiene la dinámica de un gobierno;" son cambios que se dan en todas las administraciones, que no nos asusten. A veces coinciden algunos tiempos, algunas interpretaciones, son cambios institucionales para mejorar indiscutiblemente", indicó.

En cuanto a la impartición de justicia que a todos preocupa, el Secretario General de Gobierno dijo que hay claridad en como se realizaran los protocolos, que cada caso será atendido de forma expedita, apegándose a la ley, insistiendo en que los resultados están a la vista.

Local Renuncia la fiscal de Durango

En cuanto al reto que debe enfrentar Daniel Rocha Romo como nuevo Fiscal General, una vez que sea ratificado por el Congreso, dijo que deberá continuar con el trabajo en ese sentido.

Insistió en que basta compararse con otros estados como Zacatecas para valorar la importancia de lo que Durango vive en materia de seguridad, por lo que hay confianza en que el nuevo Fiscal sabrá sacar adelante esta esta encomienda porque tiene más de 20 años de experiencia en esta corporación, por lo que conoce los retos y mejoras que se deben hacerse.