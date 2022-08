Ninguna obra civil cumple con los requisitos para ser declarada seguridad nacional: CMIC

Ninguna obra civil cumple con los requisitos para ser declarada de seguridad nacional, informó Francisco Solares, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con respecto a obras como el tren maya.

“Acabamos de saber que el tramo cinco del tren maya que está bajo la responsabilidad del ejército, aunque ahí si van a contratar empresas, tiene dificultades muy importantes, pero se ha designado como de seguridad nacional” dijo.

Te recomendamos: Juez otorga suspensión definitiva contra el tramo 5 del Tren Maya

Mencionó que hay temas que se tienen que resolver, sobre todo en el tramo cinco de esta obra, y no se van a resolver con un decreto, la participación del ejército en la construcción como en otras responsabilidades que le ha encomendado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si bien es una institución muy respetable por todos los mexicanos, se respeta a las fuerzas armadas y se cree en ellas, en éstas misiones que se le están encargado, el sector de la construcción puede participar de manera eficiente.

En relación a la obra que se contempla en el presupuesto federal, dijo que en este 2022 es de alrededor de 670 mil millones de pesos, de los cuales el 62 por ciento se concentra en los estados de Tabasco y Campeche, y además de eso está concentrado en las grandes obras prioritarias para el gobierno.

“Consideramos que va a haber algunos cambios en cuanto a la distribución, sin embargo en este momento no tenemos ninguna señal de que cambie esa polarización de las obras, desde nuestra visión la obra de Dos Bocas quizá no tenga el mismo presupuesto que en 2022, pero esta es una apreciación personal, no se tiene ninguna base para asegurarlo, quizá se le ve mayor impulso presupuestal al tren maya” señaló el Presidente de CMIC a nivel nacional.

Local Exige CMIC que se restablezca plataforma CompraNet

El proyecto que tendría que ir con mayor velocidad para el presidente de CMIC sería el itsmo de Tehuantepec, que es fundamental para el desarrollo del país, al que se esperaría que le fueran asignados más recursos que este año que fue de 10 mil millones de pesos, y que al mes de junio sólo había contratado el 10 por ciento.

“Esperamos que haya una mejor distribución tanto geográfica como del tamaño de las obras, a nivel federal el presupuesto de este 2022 para Durango, apenas llegó a un 0.6 por ciento, y lo más difícil es que a finales del mes de junio, la contratación de ese presupuesto estaba abajo del cinco por ciento” concluyó.