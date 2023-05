Niños indígenas requieren apoyo para contar con su acta de nacimiento

Muchos niños en comunidades indígenas de la sierra de Durango no cuentan con actas de nacimiento, pero por cuestiones económicas y porque pertenecen a comunidades pequeñas y alejadas, por lo que es complicado hacer el trámite de acta de nacimiento, así lo informó el diputado local de Morena, Bernabé Aguilar.

Señaló que desde el Congreso del Estado, hace tiempo en un punto de acuerdo se pidió el apoyo para la instalación de al menos cinco oficialías del Registro Civil, para apoyar a las familias, y que no tengan que trasladarse tan lejos de sus localidades, pues de momento se encuentran segregados de servicios y beneficios, como el trámite de acta de nacimiento, o de defunción.

El diputado destacó que por la geografía del estado hay comunidades muy alejadas y de difícil acceso, pero también otras que por el número de habitantes tienen que acudir a otras localidades más grandes a solicitar algunos servicios, mencionó que con cinco oficialías en Bancos de Calitique, San Pedro de Xícora, Santiago Teneraca, San Buenaventura y San Francisco de Ocotán, serían de gran apoyo para la zona indígena.

De momento en algunas instituciones educativas de kínder y primaria de la sierra, se les apoya para que ingresen a pesar de no contar con su acta, pero con una constancia de que van a hacer el trámite o está en proceso, pero ya a partir de secundaria no se permite que ingresen si no cuentan con ese documento oficial.

Para apoyar a todos los niños que no tienen una acta de nacimiento, señaló que se requiere la coordinación entre autoridades, estatales y municipales. Sobre las actas de defunción comentó, que no es tan común que la gente haga el trámite, pues se enfrentan a la misma situación de lejanía y es complicado para las familias, por lo que usualmente, solo se levanta un acta de la comunidad con las autoridades tradicionales.

En Durango el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), también realiza el apoyo para las familias indígenas que requieren hacer algunos trámites, no solo a los niños y sus familias que pertenecen a las Casas del Niño Indígena.

Nazario Ortega, director del Registro Civil del gobierno del Estado, recientemente declaró la advertencia de lo que está ocurriendo en todo el país, de negocios particulares como café internet y papelerías que ofrecen la impresión de actas, pero destacó que no cumplen con los requisitos y medidas de seguridad que tiene un documento con validez oficial, por lo que se debe evitar caer en la adquisición de documentos apócrifos, por no acudir a la oficialía correspondiente.