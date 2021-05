No al abstencionismo: Primitivo

La gente está deseosa por ir a votar, no habrá abstencionismo, quienes lo han vaticinado se están equivocando, afirmo Primitivo Ríos, candidato a Diputado local por el distrito 02 por la coalición Morena-PT, quien recordó que al igual que hace casi cinco décadas, las familias de Durango siguen con carencias de vivienda, de seguridad, de empleo, de alimentación e ignorados por quienes los gobiernan.

“No me cabe la menor duda que la 4T en Durango va a ganar la elección a diputados federal y al Congreso del estado, vamos a seguir con la mayoría de legisladores para profundizar los programas sociales, la generación de empleo, la mejoría en seguridad, es decir la promoción del bienestar”, asentó el candidato por la coalición "Juntos Haremos Historia".

Recordó que hace casi 50 años, acompañado de amigos de ideales, al ver las necesidades de las familias de Durango, formaron colonias como la División del Norte, Emiliano Zapata, en donde actualmente vive, la Lucio Cabañas por mencionar solo algunas, en las que se beneficiaron a más de 15 mil familias.

Primitivo Ríos, dijo que al igual que en aquel tiempo, ahora cientos de familias no tienen una vivienda digna, no tienen servicios de luz, de agua potable, alcantarillado, seguridad pública, no hay empleos, Tristemente en los recorridos por el distrito 02 se refleja las enormes carencias que han ignorado los gobierno.

Destacó que el PT cuando gobernó al municipio lo hizo muy bien, ahora tenemos la certeza de que la gente volverá a darnos la confianza de que los ayudemos desde el Congreso del Estado.

Indicó que antes de la llegada de ya sabes quien, no existía un referente de lo que era un cambio.