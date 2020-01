No aumentan los delitos de alto impacto: A. Alanís

No se tienen en Durango índices altos de delitos de alto impacto, precisó Adrian Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno, quien desmintió que en el estado se tengan problemas del delito de extorsión.

Dijo que el gobernador José Aispuro Torres, ha estado presente en 15 de las 20 mesas de seguridad que se han llevado este año, y se ha acudido al interior del estado para tratar temas relativos a la seguridad.

Así mismo, indicó que se acudirá en los próximos al municipio de Tamazula donde se pondrá la primera piedra de los cuarteles de la guardia nacional.

“En el caso de extorsiones, el problema no es tanto, porque las extorsiones que se han estado dando han sido telefónicas muchas veces desde penales de Tamaulipas, el crimen organizado, la delincuencia ha estado haciendo cobros pero no por extorsión, sino a personas vinculadas por amistad, vecindad, familiaridad a personas que están en el crimen, son cobranzas mal hechas, pero ahí también debe aplicarse la Ley, la Fiscalía debe estar al pendiente de este tipo de denuncias, pero no precisamente que Durango esté subiendo en algún delito de alto impacto a nivel nacional” señaló el secretario General de Gobierno.

Precisó que se ha estado acudiendo a otros municipios a tratar temas de seguridad, como en Otaéz, San Dimas, Mezquital, Pueblo Nuevo, Canatlán, Santiago Papasquiaro, Guanaceví, Tepehuanes entre otros.

“Próximamente vamos a estar en Tamazula, va a acudir el gobernador a poner la primera piedra en los tres cuarteles que se van a construir, y que ya están en trabajos preliminares” dijo.