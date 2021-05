No busco un modo de vida con una diputación: Sonia Avilés Valdez

El gasto excesivo de recursos económicos que están haciendo los candidatos de las coaliciones, no definirán la elección de este seis de junio, así lo afirmó Sonia Avilés Valdez, candidata a diputada de Movimiento Ciudadano al Distrito Local 01, quien sostuvo que la ciudadanía saldrá a votar por quienes hemos trabajado al servicio de los duranguenses, sin recibir salario, como el que reciben aquellos quienes hoy buscan la diputación para hacer un modo de vida.

Sonia Avilés Valdez, como cualquier ciudadano, diariamente por las mañanas acude atrabajar y luego de cumplir con su jornada de trabajo atiende a sus hijos para juntos salen a buscar el voto que le permita representar a la ciudadanía desde el Congreso del Estado.

Sonia abrió las puertas de su hogar para que los lectores de El Sol de Durango conocieran que vive como una persona que su máximo anhelo es ayudar a quienes menos tienen.

Dijo que su inquietud por buscar una diputación, no es el hacer un modo de vida o de tener poder, como lo intentan otros, nos narra, que tiene muchos años ayudando ella y su familia a las personas de escasos recursos.

"Yo no aspiro a salarios elevado, mi aspiraciones es hacer que la gente de mi Distrito 01, realmente sea escuchada, que el legislador no les den la espalda, esos diputados que ya se les dio la confianza la han defraudado. Los ciudadanos acuden con ellos y no son capaces de escucharlos".

Destacó la entrevistada que en sus recorridos por más de una década por las diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad de Durango, se ha empapado de la problemática que tienen las familias duranguenses.