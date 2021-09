No deja nada de buenos resultados tercer año de gobierno de AMLO: Arturo Yáñez

No deja nada de buenos resultados en este tercer año de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador, al contrario hay malestar entre los ciudadanos, no hay nada que festejarle, ni reconocerle, para Morena Durango no existe, señaló Arturo Yáñez Cuéllar presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Durango.

Dijo que lamentan que el Gobierno Federal no esté dando los resultados que México requiere, siendo los peores tres años que se han visto en los últimos 50 años, pero tampoco se le desea que le vaya mal, porque eso significa que le va mal al país.

Aclaró que no es por ser oposición y criticar por criticar, o que se esté politizando la presentación del informe, pues solo se está hablando con la realidad, con cifras y con datos de organismos como el Coneval, el Inegi y la Secretaría de Salud.

Expresó “no podemos tapar el sol con un dedo, hay un pésimo manejo de la pandemia de la Covid-19, que generó el cierre de más de 1 millón de empresas”, y agregó que es un gobierno que ha obtenido más de 34 mil víctimas de asesinato, apenas a la mitad de administración.

Faltan programas de carácter social, hay 3.8 millones de nuevos pobres, desaparición del Fondo Minero, y una reducción al ramo 33 con más del 40%.

Para Durango, señaló que no se cuenta una sola obra que pueda presumir el Gobierno Federal, pues no se toma en cuenta a la entidad en el Plan Nacional de Desarrollo. “Morena no sabe gobernar, en los 3 años de gobierno ha cometido error, tras error”, finalizó.