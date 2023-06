"No entrará ni un cortaúñas", así será la seguridad de la Feria

“No podrá entrar ni un cortaúñas”, señaló el gobernador Esteban Villegas Villareal, al referirse a la seguridad de la Feria Nacional Francisco Villa 2023, resaltó que será una fiesta familiar muy segura.

El mandatario estatal expuso que la edición de este año de la Feria se distinguirá por su seguridad y para ello se ha realizado un compromiso con la policía estatal y municipal para que la celebración esté completamente garantizada y se disfrute en sus diversas modalidades.

“Para que no me vayan a hablar políticos, era mi hijo o mi primo”, dijo al referirse que no se permitirá que nadie entre con objetos que puedan hacer daño, es decir desde una navaja hasta un cortaúñas serán decomisados en los diversos filtros de seguridad que se colocaran en las instalaciones de la Feria.

De igual forma se refirió a la seguridad de las carreteras colindantes con el estado, debido a que son las rutas que utilizan los turistas para llegar a la entidad, sobretodo la carretera a Zacatecas y la Supercarretera Durango-Mazatlán. Explicó que en son carreteras federales, ante ello el gobierno del estado se puso de acuerdo con la Guardia Nacional y la Policía Estatal para que ambas cooperaciones blinden dichos caminos.

Añadió que se reforzará la seguridad en la ruta Durango-Mazatlán, pues aseguro que no debe pasar ningún hecho delictivo, “no debe pasar nada, es privada, a poco que no sepan quién va pasando”, puntualizó el ejecutivo.

Aseguró que de lado de Durango está garantizada la seguridad y los ciudadanos deben saber que no va a pasar nada, “y si pasa algo se implementara mano dura”. Agregó que parte de su trabajo es ponerse de acuerdo con los gobernadores de Sinaloa y Zacatecas para tener seguridad de ambos lados ya que final en la entidad se requiere que lleguen turistas a Durango y no caigan las expectativas en dicho rubro.

Para finalizar comentó que se tiene buena expectativa para la Feria Nacional Francisco Villa, se augura que sea un éxito, a pocos días que dé inició los boletos para el palenque y la velaria están agotados para la mayoría de los espectáculos.

Cabe hacer mención que será el 14 de julio cuando arranque la Feria y durante 17 días los juegos mecánicos, espectáculos culturales, deportivos, comerciales y de entretenimiento sean parte de la vida de los durangueños.