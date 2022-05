No es violencia de género, sino de corrupción: Gina Campuzano

Ante los señalamientos a la candidata a la gubernatura Marina Vitela, de la coalición "Juntos Haremos Historia", por presunta triangulación de fondos, la diputada federal del PAN, Gina Campuzano, aseguró que no es violencia de género, sino de corrupción, que es lo que se le está acusando.

Explicó que la corrupción se debe perseguir igual a las mujeres y hombres, mientras lo que está argumentando que es violencia de género, es preferir hacerse víctima, pero “no debe ofender a quienes verdaderamente han sido agraviadas o han sufrido violencia de género”.

Dijo “sino está preparada para enfrentar las corruptelas que ha hecho, en Gómez Palacio, pues menos preparada va a estar para la gubernatura”, y agregó “eso es lo que dicen todos los gomezpalatinos, solo están diciendo la verdad, que ya salió a nivel nacional, que ya ha salido a nivel nacional de la corrupción de Morena”.

“Que se vaya con sus lágrimas a su casa, que se retire de la política, esto no es para hacer drama cuando les están descubriendo que ella a través de sus hijos y empresas que se prestaron, están haciendo grandes negocios”, informó.

“Que no venga con lágrimas a defender, no son unos chiquitos sus hijos, ni mucho menos, no son unos bebés, y ella no es ninguna novata”, apuntó.

La diputada puntualizó que en todo el gabinete de Morena “se están haciendo ricos”, y los hijos del dueño de Morena, “se están haciendo millonarios”, y precisó “así es Morena, así se conducen”.