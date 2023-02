No estará en riesgo la alianza Va por México para las siguientes elecciones: Paty Jiménez

No estará en riesgo la alianza Va por México para las siguientes elecciones en el país, afirmó Patricia Jiménez Delgado, diputada local, al subrayar que cada partido que la integra, está trabajando en fortalecerse.

“Lo que se tiene que hacer al interior de los partidos y lo que se está haciendo, es fortalecer al interior, para poder llegar fuertes como alianza” subrayó en relación a las recientes declaraciones de Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Durango, sobre la necesidad de incluir a esta asociación política en la alianza “Va por México” si la pretensión es ganar elecciones.





Dijo que no debe olvidar el objetivo principal de esta alianza, que por una parte es detener a Morena, porque a nivel nacional su gobierno no está beneficiando al país, sino que tienen una muy desafortunada política económica, que no hay trabajo en salud ni en seguridad.

Patricia Jiménez Delgado, subrayó que en los estados de la República donde gobierna Morena se tienen muy altos índices de inseguridad, como es el caso de Zacatecas, por ello la alianza “Va por México” ha luchado para tener mayor presencia en el país y recuperar espacios, para evitar que siga la inseguridad.

Un trabajo muy importante de cara a las elecciones de 2024, es el fortalecimiento de los partidos, y así se tenga una alianza muy fuerte y con posibilidades claras de ganar, incluso se debe abrir las puertas a más expresiones y más partidos en la alianza.

Al concluir, la diputada mencionó que siempre es bueno que empiecen a salir algunos perfiles que pudieran ser candidatos, para que puedan empezar a trabajar y darse a conocer.