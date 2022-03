No existe un plan “B” en caso de no otorgarse 35 mdp para la elección: Lorenzo Córdova

En Durango no existe un plan “B”, en caso de no otorgarse 35 millones que son necesarios para la elección del próximo 5 de junio, señaló Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su visita a la entidad, explicó en rueda de prensa que de faltar recurso, el cual debe ser proporcionado por el gobierno del estado, no habrá boletas, y no hay modo de que exista una elección, por tanto Durango puede entrar en una crisis de constitucionalidad democrática.

El consejero confió en el compromiso democrático del gobernador para llevar la elección a buen puerto y otorgar el recurso al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), pues el INE tiene garantizada en lo que le corresponde a su participación en el estado .

Acompañado por la vocal ejecutiva del INE en Durango, María Elena Cornejo, indicó que el proceso electoral y la revocación de mandato avanzan conforme a los pasos establecidos, sin embargo señaló que el gobierno local debe generar los recursos para el IEPC para que ejerzan sus función, “hoy está comprometida la impresión de los materiales electorales”, dijo y enfatizó que debe prestarse atención en el tema del traslado de la documentación, ya que la concentración en las bodegas no debe correr riesgos, “de no solventarse se pone en riesgo la elección, ya que la cadena de custodia no se puede alterar”, dijo.

Córdova Vianello comentó que la ciudadanía está reponiendo al llamado de INE para integrar las mesas de votación el 10 de abril y 5 de junio, y adelantó que el jueves saldrá el material electoral para la revocación de mandato.

En Durango se instalarán 787 casillas y se necesita tres mil 935 funcionarios, a la fecha se tienen ocho mil 58 en todo el estado, por tanto la entidad se coloca en los primeros lugares con mayor porcentaje de aceptación, es decir, el 204% han aceptado, más del doble.

“Quien diga que el INE está boicoteado la revocación miente”, puntualizó el Consejero electoral quien dejó claro que la ciudadanía está cansada de las trampas, por ello todos los actores políticos deben ajustarse a la ley, ya que de continuar los ataques pueden desalentar a la ciudadanía a no votar.

Te puede interesar INE llama a medios de comunicación a difundir información certera sobre elecciones

En cuanto al proceso electoral en Durango refirió que la organización avanza bien, tan es así que al día de hoy se necesitan 17 mil 906 ciudadanos para las mesas directivas y se tiene 29 mil 533, es decir, un avance 165%, “la ciudadanía está a la altura”, finalizó