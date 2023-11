Insiste el diputado General Carlos Maturino Manzanera en que se tiene que reparar todas las fallas que existen en la Súper carretera Durango-Mazatlán, los conductores pagan por circular en una asfalto seguro, con iluminación en los túneles y baños en buenas condiciones. Se requiere que el gobierno federal brinde un correcto mantenimiento a esta y a todas las carreteras que están en malas condiciones y sobre todo garantizar la seguridad.

El legislador Federal, comentó que en la reciente reunión que sostuvieron los legisladores con la titular de CAPUFE se le pidió que se reparara la carretera y los túneles que están del lado de Durango.

Dijo que la titular de Capufe les hizo saber de la necesidad de reparar primeramente el túnel el Sinaloense por la distancia de un kilómetro que tiene, lo cual es entendible, sin embargo, los túneles que están del lado de Sinaloa están funcionando con luz led, mientras que los que están del lado de Durango se encuentran al 20% de iluminación y sin iluminación led, lo cual puede ocasionar accidentes, así lo hice saber, agregó el legislador.

No garantiza Guardia Nacional seguridad en las carreteras: Carlos Maturino./ Foto: Cortesía | Carlos Maturino

Vamos a seguir insistiendo que la Súper carretera este en buenas condiciones, el ciudadano paga una cantidad no menor y lo mínimo indispensable es que el gobierno brinde un servicio de calidad.

Además destacó la urgente necesidad de que se garantice seguridad en todas las carreteras, necesitamos que cuiden a la ciudadanía, porque continúa la inseguridad en casi todas las rúas.

Los miembros de la Guardia Nacional no saben hacer su trabajo, no cumple con lo que le corresponde hacer sobre todo en la Súper carretera Durango-Mazatlán y en todas las carreteras.

Dio a conocer que todos los integrantes de la Comisión de Infraestructura se han pronunciado por mejores elementos de seguridad en las carreteras, Morena desapareció a la Policía Federal de Caminos, la cual hacia correctamente su trabajo.

Puntualizó que la Guardia Nacional no cumple con lo que le corresponde hacer, no lo está realizando de manera correcta, no están garantizándole seguridad a quienes viajan por las carreteras del país, así lo están haciendo saber los legisladores del Morena, PRD, MC, PRI, PT y PAN.