No habrá imposiciones, privilegiamos el diálogo: Toño Ochoa

Se ha escuchado a los diversos sectores de la población, señaló el alcalde Toño Ochoa Rodríguez, al referirse a las manifestaciones de inconformidad realizadas por los comerciantes que se ubican en la zona donde se realizarán las obras de semipeatonalización y peatonalización, reiteró que es una obra en beneficio de la economía local y que busca incrementar los espacios para el turismo y con movilidad.

“Estamos atentos a sus inquietudes, escuchamos todos los puntos de vista, nos interesa seguir dialogando y por supuesto que seguir llegando a un entendimiento”, dijo en entrevista previa a la sesión de Cabildo, en donde aseguró que no habrá imposiciones, solo consensos.

Destacó que existe un buen diálogo, y la mayoría está a favor de la obra, ya que aceptan que es un beneficio para ellos mismos. Ejemplificó los casos de calles como Pino Suárez, Juárez y Bruno Martínez, pues lo que se pretende es incrementar el flujo de personas en el Centro Histórico.





El alcalde aseveró que es normal la resistencia al cambio, por lo que invitó a aquellas personas que aún tienen dudas y están inconformes, que se sumen al diálogo y al beneficio del bien común, pues al incrementarse el flujo peatonal, también aumentarán las ventas, “es en beneficio y no en perjuicio de los ciudadanos”, dijo.

Por su parte, la señora Sandra Olga Huerta, conocida como “la Popis”, quien cuenta con un comedor al interior del Mercado Gómez Palacio, se dijo en contra de la obra pues prevén afectaciones en el flujo de visitantes, “queremos que nos dejen libre la de Pasteur y la Privada del Parque Nuevo, que es un ícono en la ciudad”, dijo.

Confirmó que se han reunido con autoridades municipales, sin embargo existen otras obras que son de prioridad, “aquí en el Centro Histórico no”; señaló que la decisión ha sido unilateral, sin tomar en cuenta a los comerciantes, de ahí que invitó al alcalde a darse una vuelta al mercado, el donde cada vez es más difícil sostener el local.

Ante la inconformidad que hicieron pública en el exterior del Cabildo, el alcalde Toño Ochoa, aseveró “para un pleito se necesitan dos y de este lado no lo van a tener”.

Explicó que el pasado miércoles sostuvieron un diálogo con ellos donde les hicieron saber que les preocupa el tiempo de la obra, y no es posible complacerlos a todos para determinar una fecha de inicio, “son cuatro meses, lo que queremos es no afectar la temporada mayor de ventas que es en diciembre y estas obras se terminen el 31 de octubre para no dañar más”, dijo.

Sin embargo para evitar que la afectación a la economía sea mayor, se propuso en Cabildo la entrega de un préstamo por hasta 50 mil pesos, así como otras acciones que permitan amortiguar el impacto económico, mismo que no fue aceptado por los locatarios.