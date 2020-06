No habrá privilegios para quienes forman parte de esta administración: Aispuro

Presentado el informe de parte de la Secretaría de la Contraloría sobre los créditos del Fideicomiso del Fondo Durango, el Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres asentó categórico que no habrá ningún privilegio para quienes forman parte de esta administración y formuló un llamado a la unidad, al afirmar que “nadie va a dividir a los duranguenses; los intereses ajenos al bienestar de las familias no deben tener cabida en esta sociedad”.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo destacó que los créditos otorgados en ninguno de los casos tuvieron como destino apoyos de tipo personal, y en contra parte, han sido utilizados para el objetivo fundamental de proteger las fuentes de empleo ante los efectos negativos de la pandemia generada por la Covid-19.

Reconoció que sí fueron identificados créditos otorgados a funcionarios de la administración que cuentan con comercios, lo cual no constituye irregularidad alguna. No obstante, asentó que no habrá ningún privilegio para quienes forman parte de este Gobierno y por tanto, los involucrados serán separados del cargo mientras concluye la investigación.

A la vez, marcó que en el caso de aquellos créditos a familiares de funcionarios, deberán reintegrarse al Fondo, porque si bien es cierto que no existe ilegalidad alguna, moralmente no fue la decisión más acertada.

De igual forma, anunció que en lo que dura el proceso de revisión por parte de Contraloría, quedarán apartados de sus funciones de manera temporal, todos los trabajadores de gobierno que intervinieron en la conformación de los expedientes, incluido el subsecretario de Fomento a PyMES y al gerente del Fondo Durango; “todos tendrán que esperar la resolución final de Contraloría”.

En mención aparte, el Gobernador dijo valorar la disposición de empresarios que reintegraron los créditos otorgados al Fondo.

El Gobernador Aispuro invitó al Poder Legislativo a integrarse al nuevo comité técnico cuya constante serán las transparencia y rención de cuentas, para opinar en torno a la formación de las nuevas reglas de operación y a la vez, vigilar el otorgamiento de los créditos, mismos que ahora tendrán un mayor alcance en cuanto a número de beneficiarios, pues no rebasarán los 50 mil pesos.

Concreto, el mandatario indicó que aunque la Contraloría puso en claro que el comité técnico actual no tuvo responsabilidad en el otorgamiento de los créditos, “informo que Ramón Tomás Dávila Flores ha presentado su renuncia”. En esta parte, Aispuro Torrres reconoció que el ahora ex funcionario honorabilidad, integridad, institucionalidad, y su valiosa aportación al desarrollo de Durango.

Nombró encargado del despacho a Gustavo Kientzle Baille, como encargado de la SEDECO; él fungía como Subsecretario en La Laguna.

En su mensaje, el Gobernador dijo que es hora de sumar esfuerzos, de unir voluntades, “porque hoy Druango no acepta ni merece divisiones. Durango lo que requiere es la suma de fuerza y hoy veo en la gran mayoría de los duranguenses con ese ánimo de seguir luchando y de no caer en las provocaciones por temas que no son necesariamente lo que a los duranguenses nos preocupa”.

Al recalcar su llamado a la unidad, el Gobernador recalcó que nadie va a dividir a los duranguense; “los intereses ajenos al bienestar de las familias no deben de tener cabida en esta sociedad. Durango tiene mucho por delante, hoy tenemos una tarea en el servicio público, en la vida económica, en la vida social y política de nuestra entidad, por eso debemos actuar con la responsabilidad que los tiempos exigen”.