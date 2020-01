No hay en Durango nuevos impuestos: JRAT

En Durango no hay nuevos impuestos, afirmó José Aispuro Torres, Gobernador del Estado de Durango, quien resaltó que en la entidad el refrendo es uno de los más bajos y se ha cumplimentado el compromiso de no cobrar tenencia.

Precisó que el impuesto de carga sea cobrado de manera permanente, no es nada nuevo y está debidamente establecido en la Ley, “se le está cobrando solamente a las personas morales, y a las físicas que realizan una actividad empresarial, esa persona lo que paga lo va a poder deducir, cuando haga la declaración de impuestos, va a pagar menos”.

Aispuro Torres resaltó que todos aquellos que tengan una camioneta pick up que sea para su uso personal, que no tenga actividad empresarial, solo basta que el contribuyente diga que no tiene una actividad empresarial en ventanilla y con ello queda exento del pago.

Desde el primer día de su gobierno esta ha sido la forma en que se trabaja, y aunque pudiera haber casos aislados en que la atención en ventanilla se haya prestado a alguna confusión, en esa circunstancia a esa persona se le regresaría el dinero.

“Ese impuesto ya estaba establecido en la Ley, no lo propuso el Gobernador, no lo aprobó este Congreso, eso ya está establecido en la Ley” dijo.

En otro orden de ideas, el titular del Ejecutivo indicó que desde el pasado 2 de enero se han estado visitando los municipios donde su tuvieron los recientes estragos debido al descenso de temperaturas y nevadas, llevando apoyos como cobijas y despensas, labor que se seguirá llevando a cabo en los días subsecuentes, mientras va caminando la declaratoria por desastre.