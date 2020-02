No hay riesgo en la nomina: Jorge Salum

No está en riesgo la nómina de la administración municipal, la que fue señalada de embargo es una cuenta concentradora de donde se emitieron los cheques en litigio con destino al pago de finiquitos de ex directores, no es un problema laboral es mercantil, señaló el presidente municipal, Jorge Salum del Palacio, quien denunció además que en el último día de la administración pasada se expidieron cheques de finiquitos con gratificaciones no contempladas en el presupuesto ni en la ley.

La del litigio “es una cuenta concentradora donde se pagan esos cheques, ya estamos resolviendo, tenemos un plazo de cinco días en donde se cubrirá ese adeudo, no se han embargado las cuentas ni está en riesgo nada, la que está sometida a este proceso es una cuenta donde se hicieron esos cheques”, aclaró el alcalde capitalino.

En este sentido, señaló categórico: “no tenemos ningún problema, no es un problema laboral, es mercantil porque los cheques están expedidos como tal y es así como lo vamos a resolver, se hará el depósito en el juzgado correspondiente y será el juez en el litigio que tendremos en este caso quien determinará si ese pago es justo o no”.

Explicó Salum del Palacio que son cheques que se expidieron el último día de la administración pasada y “cuando ellos intentan cobrarlo ya había pasado de una administración a otra, las firmas ya eran distintas, por lo tanto esos cheques no los pudieron cobrar, con muchos directores hemos hecho la reposición de cheques”.

Y agregó que cuando se decidió reexpedir los cheques es porque las cantidades de la administración pasada no eran las correctas, eran gratificaciones que no estaban contempladas en el presupuesto ni en la ley.

“Con los directores tuvimos que pagarles lo que les corresponde por ley; la administración anterior indebidamente les da pagos no contemplados en el presupuesto y no se les da en tiempo, sino el último día de la administración”, puntualizó.

Expuso que en efecto hay varias demandas laborales en virtud de que el universo de trabajadores en la administración es del orden de los 5 mil trabajadores y es sobre todo al inicio de administración cuando hay movimientos, en donde “siempre genera circunstancias de esta naturaleza, es algo que no tiene una situación anormal, lo estamos manejando, estamos tratando de llegar a las negociaciones cuando así se da y cuando no pagar lo que corresponda con respecto a lo que los propios juzgados determinen”.

Indicó que son demandas de ex directores, empleados que han dejado de prestar sus servicios y se van de manera voluntaria, otros que son rescindidos de su contrato y en donde -apuntó- “estamos en la mejor disposición de que con todos los trabajadores que tengan que ser rescindidos pagar lo que corresponda por ley. El problema ha sido cuando no aceptan esos finiquitos y deciden hacerlo laboralmente”.