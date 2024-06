No iniciará obra de peatonalización hasta llegar a un consenso con locatarios

“Es un proyecto que abona a la seguridad”, aclaró la titular de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, Norma Angélica Miramontes, quien señaló que el derecho incluye a todos quienes viven la ciudad, aquellos que solo utilizan la zona como una parada del transporte público, quienes van de compras o hacen turismo; sin embargo la obligación del municipio es generar una infraestructura segura al ampliar las banquetas.

Te puede interesar: Es inviable peatonalizar la calle Patoni: Rolando Álvarez

El compromiso que se tiene es no iniciar con los trabajos de obra hasta que no se llegue a un consenso con los comerciantes, de ahí que continúan con la socialización del proyecto; sin embargo las autoridades municipales no dan por sentado la respuesta de los locatarios, por ello se continúa escuchando las inquietudes.

La directora de Desarrollo Urbano, precisó que no se va a cerrar la calle Pasteur, solo se ampliarán las banquetas y con esto se realiza un ordenamiento vial que tanta falta le hace a la ciudad, donde se contempla la ampliación de las zonas de carga y descarga, además de ordenar los estacionamientos para motocicletas.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Tenemos que ser consientes que la forma del comercio ha cambiado, el motociclista está muy activo en el centro y a veces no tienen donde estacionarse, eso genera un problema vial. Es un ordenamiento integral y en materia de imagen urbana”, dijo.

Reiteró que no es la primera obra que se realiza en el Centro Histórico con estas características, pues cada vez son más las banquetas que se amplían en beneficio de los ciudadanos que recorren el centro de la ciudad caminando.

“La realidad es que en esas calles los negocios están, no cerraron, se vieron parcialmente afectados al momento de realizar la obra; las calles no se están cerrando al momento de la obra, solo se van a ensanchar las banquetas y se están colocando botes de basura que tanta falta hacen, además de luminarias para que sea seguro caminar”, dijo.

No se va a cerrar la calle Pasteur, solo se ampliarán las banquetas y con esto se realiza un ordenamiento vial que tanta falta le hace a la ciudad / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Asimismo, se colocarán árboles para abonar a la campaña de forestación de la ciudad y disminuir la sensación de calor que se tiene en la ciudad derivado de la intensidad en las olas de calor; por lo que calificó a este como un proyecto que traerá beneficios no solo para el sector, sino para todos en general.

Local Se peatonalizará otra calle en el Centro Histórico de Durango





“La autoridad está haciendo lo que es su obligación, generar una mejor infraestructura, obedeciendo al Derecho a la ciudad”, comentó la funcionaria municipal, al recordar que se trata de crear espacios seguros también para las personas con discapacidad, quienes requieren zonas para transitar de manera tranquila y sin el riesgo con el que se topan todos los días.