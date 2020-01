"No nos asusta la democracia": Pacheco

Al secretario general de la Federación de Estados CTM, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, no lo asustan “con el petate del muerto”, recalcándole en cada oportunidad que la reforma laboral pretende la democratización de los sindicatos.

“No nos asunta la democracia porque la practicamos” y cuando se pretende darle un sesgo de imposición a la planilla de unidad, ocultar de buena o de mala fe que es cuando la base encuentra que no hay razón de una contienda cuando esa planilla los representa a todos y si no surgen más es porque no hay más interesados.

Pero cuando han salido dos o más planillas, se practica lo que pretenden novedad con la nueva legislación, el voto abierto, secreto y directo, el escrutinio inmediato y con la sanción de la Federación de Estados a la asamblea electoral.

Si no se respetaran las reglas normales de democracia no se tendría la cohesión que se tiene en todos los afiliados cetemistas, no habría el reconocimiento a sus comités ejecutivos y conste que a través de una naciente organización han pretendido menoscabarlos.

Así pues, dijo el secretario general, no hay novedad en la CTM, lo que recomienda ya se practica.