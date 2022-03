No podemos solapar este tipo de situaciones: José Antonio Solís

De nuevo los pañuelos morados se dejaron ver en el Congreso del estado, Ivanna acompañada de familiares y amigas llegó a la sesión para dar seguimiento a su caso, fue entonces que a través de una Comisión Especial se les atendió, tanto a ella como a otras víctimas de violencia sexual.

En este sentido, el presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, José Antonio Solís, señaló que como representantes populares están a favor de la justicia, por lo que no quitarán el dedo del renglón para que la Fiscalía General de Estado, de cuenta del porqué no se han judicializado los casos de violencia sexual.

“No podemos solapar este tipo de situaciones”, precisó el legislador previó a escuchar a las personas que acudieron al Poder Legislativo.

En el caso de la renuncia de la ex Fiscal, Ruth Medina Alemán, puntualizó que de existir algún responsabilidad por parte de la ex funcionaria, por no actuar conforme a Derecho van a velar para que se haga responsable.

En su intervención la diputada Marisol Carrillo señaló que dará seguimiento a los casos, y exigirá que los casos de acoso cibernético la policía en la materia actúe de manera inmediata, “Queremos resultados, queremos justicia”, dijo.

Fue de esta manera que el diputado José Antonio Solís y las legisladoras Marisol Carrillo, Sandra Luz Reyes y Adela Deras, nuevamente expresaron su solidaridad, con las familias y las víctimas de este tipo de casos.

Cabe hacer mención que previo a la sesión el papá de Ivanna, Iván Soto indicó ante medios de comunicación que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pues están en peligro, ya que existe violencia institucional, además de ataques cibernéticos en contra de su hija.

Agregó que a la fecha cinco padres se han unido a su lucha, ya que están pasando por lo mismo, subrayó la necesidad que la Fiscalía escuchará su voz en la pasada comisión de Derechos Humanos.

Confío que el Congreso realizará un llamamiento institucional y la CEDH apoye al caso Ivanna y los muchos que están en carpetas sin resolver.

Iván Soto reconoció que Daniel Rocha, el nuevo fiscal se comunicó con él y espera que dentro de poco se tenga acceso a la carpeta de investigación, al igual que dejó claro que se reunirá con el gobernador del estado para tratar el tema.