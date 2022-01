No se cuenta con las condiciones para retomar clases presenciales: Antonio Jimenez

Independientemente de lo que se determine en la mesa de salud por las autoridades, de continuar con clases virtuales o no en Durango, la realidad es que no se cuenta con las condiciones en las escuelas para retomar clases presenciales, no hay insumos para los protocolos de salud, ni si quiera se cuenta con artículos de limpieza, indicó Antonio Jiménez Reyes secretario de Cultura y Deporte del Comité Ejecutivo de la Sección 12.

Dijo que siguen las carencias en las escuelas, porque no hay gel, no hay material de limpieza, y cuando se retomen las clases presenciales, podría pasar lo que se dio en el regreso de las vacaciones de diciembre, que se dieron contagios.

Por su parte Rafael Montes, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), indicó que ante el número de contagios que no disminuye en la entidad, consideran correcto que continúen las clases virtuales al menos otras 2 semanas, porque ven el incremento de contagios en la capital y los municipios.

Manifestó que los contagios se dan dentro y fuera de las escuelas, pues ellos tienen registrados casi un 40% de maestros que resultaron positivos a Omicrón en la primera semana de clases luego del periodo vacacional, y saben que si se retoman las clases presenciales los contagios se pueden dar.

Señaló también las carencias en las escuelas para hacer frente a los protocolos, pues solo se les apoyo a las escuelas por parte de las autoridades una sola vez con insumos, jabón, gel y jergas que sirvieron para apenas una semana, a partir de ahí los padres de familia han aportado con cuotas.