No se debe condicionar un uniforme por escuela: Sughey Torres

El uniforme gratuito que se entregará por parte del Gobierno del Estado para el ciclo escolar 2023-2024, debe ser utilizado como oficial y no tiene que ser motivo de suspensión o no acceso a las escuelas para los estudiantes que no porten los uniformes propios de las instituciones, tal como lo marca la Ley, así lo expresó la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sughey Torres.

La propuesta es para que la Secretaría de Educación, informe a todas las instituciones que el uniforme gratuito entregado, es el que se debe tomar como oficial, en todas las escuelas, y de esta manera se evite imponer uniformes exclusivos, porque el objetivo de entrega es precisamente evitar un gasto extra a las familias, sobre todo cuando tienen varios hijos estudiando.

AMLO perjudica a los mexicanos con la desaparición de organismos, aseguró la diputada Sughey Torres / Foto: cortesía | Sughey Torres Rodríguez

Solicitamos que se informe a las escuelas de educación Básica del estado, sobre las disposiciones legales que ya existen, y que prohíben la imposición sobre el uso de uniformes escolares exclusivos, con el fin de que las autoridades escolares no restrinjan el acceso por motivo del uniforme que portan.

Anteriormente la diputada había declarado sobre el recurso destinado para uniformes escolares en la anterior administración estatal, que no se ejerció para este tema, por lo que ya se encuentran las investigaciones en curso, “ya está en investigación, por supuesto, efectivamente no sabemos dónde quedo, porque como ese rubro, hubo muchos en los que de desvió recurso y no sabemos cómo o donde se aplicó”.

Tampoco vimos que se atendiera el tema de la pandemia por Covid-19, de manera eficaz, que era el pretexto que pusieron en un principio, no hubo obras, carreteras o infraestructura en el estado en donde se pudiera haber aplicado, por eso espero que se investigue a fondo y las autoridades correspondientes brinden información del destino de ese partida presupuestal.

Fue el pasado 26 de junio, cuando el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Esteban Villegas Villarreal, hizo la presentación oficial de los uniformes escolares gratuitos que se van a entregar en todo el estado para los alumnos de educación básica, al iniciar el ciclo escolar 2023-2024, y de los cuales se expresó “los uniformes regresan para que nunca más nos los vuelvan a quitar”.