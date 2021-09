No se debe permitir el aborto, se debe abundar en la prevención: Iniciativa Ciudadana

No debe haber permisividad del aborto, se debe abundar en la prevención, y ahí faltan políticas públicas para prevenir embarazos no deseados, y otorgar mayor información a jóvenes y adolescentes sobre vida sexual y reproductiva, afirmó Homero Escamilla, representante de Iniciativa Ciudadana en Durango.

“Somos un movimiento a nivel nacional que defiende la vida, la familia y las libertades, y acerca del aborto tenemos que hablar del cuerpo de la persona, de los derechos que las personas tienen sobre su cuerpo, y en ello se tiene que reflexionar, porque en una concepción, hay también un cuerpo que se está gestando dentro de la madre, que tiene diferente ADN, una vida que se desarrolla con mecanismos autónomos” señaló en rueda de prensa de asociaciones a favor de la vida.

De tal forma, dentro del vientre de la mujer, cuando hay un embarazo; se está gestando una vida que es independiente, ciertamente está dentro de su cuerpo, pero es un individuo, y eso lo tienen que diferenciar, quienes dicen que tienen derecho sobre su cuerpo, no deben hablar por el ser que se está gestando.

Se tiene que entender que una medida permisiva del aborto, no es la solución para los problemas que enfrentan las mujeres embarazadas, por el contrario, se aumenten los abortos, de tal modo es mejor pensar en otras soluciones como la adopción, educación sexual y preventiva, ayudar a los jóvenes para que no haya tantos embarazos no deseados.

Otra de las cosas que se deben analizar es el inicio de la vida, porque a nivel científico se concuerda en que la vida inicia desde la concepción, desde que se implanta el ovulo en el útero, se está en desarrollo, los legisladores y magistrados no pueden decidir cuándo inicia la vida, eso es contradictorio, se deben apegar a lo biológico.

“Debemos educar a la sociedad en todos estos temas, no estamos a favor de criminalizar a la mujer, simplemente todos los congresos y legislaciones locales de los estados, contemplan permutas del delito, quiere decir que cuando una mujer abortó, no se le aplica sanción por ese delito, se le presta ayuda psicológica, ya no hay delitos que perseguir, y quienes están en la cárcel es porque han hecho abortar a mujeres, que es una situación muy lamentable” añadió.