No se debe romantizar una situación de violencia sea física o verbal: Marisol Carrillo

No se debe romantizar una situación de violencia sea física o verbal, las mujeres tienen que denunciar si se quiere cambiar y combatir la violencia hacia la mujer, precisó Marisol Carrillo Quiroga, diputada en el Congreso del Estado, al recordar que Durango ocupa el nada honroso lugar 16 en violencia contra la mujer a nivel nacional.

“Si las mujeres siguen “romantizando” una situación de violencia, si piensa no me pega, pero humilla y maltrata, minimiza o quita el gasto, o mil situaciones, vamos a llegar a estados de violencia terribles, no permitamos la falta de respeto” señaló la legisladora local.





Marisol Carrillo Quiroga, subrayó detrás de los suicidios de mujeres, puede haber muchas situaciones de violencia que se deben combatir, no sólo se trata de depresión, no sólo es es desempleo o la enfermedad, la violencia también es factor de pensamientos suicidas.

Añadió que ante la conmemoración del 8 de marzo, habrá pronunciamientos, habrá foros y programas que sumen para lograr la baja de la violencia en Durango.

La diputada local, resaltó que ya desde el gobierno estatal hay una promesa de que se impulsará una tolerancia cero de la violencia contra la mujer, hay mucho trabajo por hacer, pero parte fundamental en ello, será la misma denuncia de la mujer que se encuentre en una situación en la que se sienta vulnerada.

Dijo que se apoyará toda iniciativa en el Congreso del Estado, y se plantearán otras, para que los agresores de mujeres no puedan aspirar a un cargo público, “un funcionario violentador debe ser sancionado y exhibido, porque si fue electo por un voto popular, esta para salvaguardar los derechos y los intereses económicos y democráticos, pero también para evitar violencia entre la sociedad que representa”