Si bien es cierto que los libros de texto gratuitos ya están siendo entregados en las cabeceras municipales para pasar luego a las comunidades en todo el territorio estatal de Durango, el subsecretario de Educación en el estado, Rolando Cruz, admite que no se descarta la posibilidad de que a nivel autoridades escolares, se detenga su entrega ante las circunstancias que en torno a los contenidos de los nuevos materiales se han generado en el contexto nacional, sobre todo de frente a los recursos legales interpuestos por algunos organismos e incluso, por personas.

Cruz García fue cuestionado sobre la posibilidad de que la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) tenga que enfrentar aspectos legales por seguir avanzando en la distribución a pesar de las resoluciones emitidas por un juzgado a favor de padres de familia que están en contra incluso desde la edición de los textos, bajo el argumento de que carecen de bases pedagógicas una vez que no fueron consultados ni expertos en la materia y tampoco se tomó en cuanta a papás y mamás en México.

No se descarta la posibilidad de detener la entrega de libros de texto gratuito en Durango / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

El funcionario estatal fue específico al anotar, “al contrario, si no entregamos los libros puntualmente nos vamos a enfrentar a un asunto de orden jurídico. La Federación nos ordena trabajar y entregar estos libros para iniciar el ciclo escolar”.

Agregó que el de Durango no es como el caso de Chihuahua, entidad que tiene un amparo que en efecto, les indica la no entrega de los textos; “en Durango no existe este amparo, de tal manera que estaríamos contraviniendo un ordenamiento federal”.

A pregunta expresa, Cruz García explicó que la resolución de la corte federal indica que los libros tendrán que revisarse para su entrega y eso es parte del amparo formulado por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia “y eso va a tener que resolverse antes del inicio del ciclo escolar”.

También agregó, "lo que nosotros estamos haciendo es anticiparnos al arranque, depositando los materiales en las escuelas, y en el momento que haya alguna indicación distinta, aquí actuaremos en consecuencia".

Imagen ilustrativa | No se descarta la posibilidad de detener la entrega de libros de texto gratuito / Foto: archivo | Carlos Villalba | El Sol de Hermosillo

Reconoció que en tal contexto, no se descarta la posibilidad de retener los libros; “nosotros le podemos ordenar a la autoridad escolar, a los directores, que detengan su entrega en un momento dado”.