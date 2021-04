No se detiene alza a los precios de la canasta básica: María Elena González Rivera

No se detienen los incrementos a los combustibles y a los productos de la canasta básica, la gasolina a llegado a los 24 pesos el litro y el gas a 25 pesos el kilo, lo cual provoca una fuerte crisis económica en todos los duranguenses, declaro la diputada local María Elena González Rivera, quien destacó que el gobierno federal no ha cumplido a la promesa de no más gasolinazos.

Dijo que los aumentos a los principales combustibles siguen creciendo, el gobierno morenista no ha cumplido a su promesa y las familias siguen sin poder adquirir los productos básicos.

Esos incrementos aunados a los productos de la canasta básica está lastimando la economía de las familias de Durango, quienes muchos padres y madres se quedaron sin empleo por la pandemia, expresó.

La legisladora local indicó que los diputados panistas han pugnado porque se bajen los impuestos a los combustibles. Le apostamos a que los legisladores federales puedan hacer algo por frenar los constantes incrementos.

Manifestó que están observando a un presidente autoritario que quienes no piensan igual que él están en su contra, lo cual debe de cambiar, los panistas estamos luchando por que el país mejore, necesitamos que nuestros senadores y diputados por Durango ya se pongan a trabajar y legislen por disminuir los impuestos a los combustibles, finalizo.