No se han presentado casos de Covid en UJED durante el regreso a clases

Desde el regreso a clases presenciales en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), no se ha presentado ningún caso de contagio de Covid-19, sin embargo, en unidades académicas con matrícula grande se sigue utilizando la tecnología para no llenar los salones, se evita generar riesgo para alumnos y docentes, afirmó el rector Rubén Solís Ríos.

Aclaró que en toda la universidad de más de 25 mil que integran la comunidad entre catedráticos, alumnos y personal administrativo, no hay contagios.

En cuanto a ausencia de catedráticos, dijo que se descontará faltas a los docentes que no se asistan, pero hasta el momento no hay conocimiento de alguno que por ser vulnerable no haya asistido.

Reiteró que la mayoría de las escuelas se encuentran trabajando al 100% de manera presencial, al tener menor matrícula, excepto en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), y la facultad de Ciencias de la Salud en la Laguna.

Sobre la recuperación de matrícula por la deserción que se dio de un 8% durante la pandemia de manera general, señaló que cada unidad académica está atendiendo la situación ya que cuentan con los datos del alumno y buscarán que puedan continuar sus estudios.