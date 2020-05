No se violenta la autonomía electoral: IEPC

Ante la aparición de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre una consulta pública para el establecimiento de una Norma Mexicana para la Organización de las Elecciones en México emitida por la Secretaría de Economía, la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC), Laura Bringas Sánchez señaló que esta no interviene en la autonomía de los institutos electorales, dado que solo busca regular la calidad de los procesos electorales.

“Es como un sistema de gestión de calidad, como el ISO Electoral que tiene la OEA y que nos pone a disposición de los organismos electorales para certificarnos en temas electorales”, explicó la consejera electoral, quien señaló que con esto se busca que las instituciones electorales lleven a cabo sus procesos de acuerdo a una estandarización y bajo un parámetro de calidad, a fin de que al momento de que se lleve a cabo una elección no existan diferencias entre estos.

Con esto, si la institución requiere modificar el proceso, debe realizare una nueva gestión para el cambio de procedimiento y se vuelva a calificar el proceso, con el objetivo de estandarizar todos los procesos electorales.

“El problema es que en este momento todo es un tema político, estamos a un paso de iniciar el proceso más grande de la historia de México, donde en 2021 habrá elección federal y en todos los estados va a haber por lo menos una elección (…), con la mayor complejidad sumada por el tema de la pandemia y si este tema sale en este momento claro que tiene un componente político y nos hace ruido”, comentó Bringas Sánchez.

Aseguró además que incluso ya varios Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) ya se someten a una certificación de este tipo, de hecho el IEPC en Durango se encontraba en el proceso de certificación para obtener el ISO electoral otorgado por la Organización de Estados Americanos (OEA), sin embargo fue detenido por el tema del Covid-19.

Sin embargo, la desinformación se presentó en la falta de comunicación entre instancias previa a la publicación, “entiendo que la Secretaría de Economía le da aviso al INE de manera no oficial, vía telefónica. A lo mejor debió haberse dado de manera formal a través de las instancias correspondientes y sacar una información conjunta para conocer a qué se refiere”, dijo.

Aunque ante todo es imprescindible conocer de qué trata el proyecto y lo que se va a emitir, sin embargo, desafortunadamente estos procesos no suelen ser tan transparentes, pues incluso para conocer el proyecto lo tengo que comprar, ni siquiera se puede solicitar vía Acceso a la Información Pública, se tiene que pagar un aproximado de mil pesos la adquisición del proyecto.

Reiteró que no se invade la autonomía electoral, tampoco la facultad reglamentaria que tiene el INE como autoridad reguladora en materia electoral, tampoco la autonomía de los OPLE, ya que no se dice cómo hacer los procesos, sino simplemente estandarizarlos y certificados, “nosotros estamos de acuerdo en tener un proceso de certificación de calidad”, incluso no descartan la posibilidad de aplicar dicha norma si esta se apega a lo que se está buscando.

La consejera Laura Bringas Sánchez preside la Red Nacional de Educación Cívica.