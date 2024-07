Al rendir su sexto Informe Legislativo como senadora, Margarita Valdez dijo que no pueden fallarle a los duranguenses y refrendó su compromiso de trabajar en favor de los grupos más vulnerables.

Manifestó frente a representantes del Gobierno federal, diputados federales y locales, presidentes municipales y regidores que hace seis años inició el camino desde el Senado en favor de Durango y agradeció el respaldo de las mujeres y hombres, quienes de nuevo votaron el pasado 2 de junio por ella para ser la representante del estado en el Senado.

No tenemos derecho a fallarles: Margarita Valdez / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Indicó que desde el escaño impulsó leyes útiles para mejorar la calidad de vida del pueblo y las circunstancias de mayor justicia social de las y los pobladores de todas las regiones de nuestro país.

Dijo que ha impulsado mejores leyes para las infancias y adolescencias, he luchado por la aprobación de iniciativas que brinden un mejor marco para la seguridad social de todas y todos.

Esta agenda legislativa me ha permitido lograr que recientemente un medio nacional me haya colocado como una de las nueve mejores legisladoras del Senado, no solo por el número de iniciativas presentadas en este lapso sino porque muchas de ellas son leyes, ya que así es como se califica a un senador o senadora que realmente son productivos.

Siempre mantuve la comunicación con las y los duranguenses y atendí sus gestiones de manera permanente.

En el transcurso de este periodo, hemos asumido el compromiso de representar fielmente los intereses del pueblo mexicano y de trabajar incansablemente en pro de un país más justo, equitativo y próspero para todas y todos.

Asimismo, impulsamos medidas contundentes en la lucha contra la corrupción y la impunidad, sentamos las bases para un ejercicio de gobierno más ético y responsable.

Valdez Martínez manifestó que una constante en su actuar es la separación del poder público y el poder económico.