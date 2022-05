No vamos a permitir una sola reforma constitucional que dañe a México: Mariana Gurza

“No vamos a permitir una sola reforma constitucional que dañe a México y hoy con esa reforma electoral, buscan dañar la democracia, dañar las instituciones, y por supuesto también las libertades”, expresó la diputada federal del PAN, Mariana Gómez del Campo Gurza, quien estuvo en la capital para apoyar las campañas de los candidatos de la coalición.

Te recomendamos Uber: Asesinato de Mariana, estudiante de la BUAP, no sucedió en viaje

Dijo que esta reforma electoral, que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, “parece una provocación, porque sabe que no tiene los votos en el poder legislativo, sabe que no tiene la mayoría absoluta para sacar adelante una reforma político electoral, y sin embargo, quiere seguir insistiendo”.

Aseguró “no tiene los votos, no nos va a romper a la alianza PAN, PRI y PRD, no lo vamos a permitir y vamos a defender al Instituto Nacional Electoral hasta donde tengamos que defenderlo, o sea hasta el último segundo, no vamos a dejar que pase su reforma electoral”.

Local Estoy aquí para apoyar y respaldar la campaña de Esteban Villegas: Mariana Gómez

Sobre la postura del PAN, el presidente Nacional, Marko Cortés, declaró en días pasados a través de un comunicado en la página oficial del partido, que esta propuesta es “regresiva y autoritaria” y “un dardo envenenado contra la democracia y el INE”.

Además presentó “la propuesta de reforma electoral de Acción Nacional, una propuesta seria, moderna e innovadora, que dará certeza a los resultados electorales”.