No voy a desviar mi trabajo para hacer proselitismo político: Jaime Rivas

“No voy a desviar mi trabajo de la secretaría para hacer proselitismo político respecto a mi persona” señaló el titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango (Sebised), Jaime Rivas Loaiza, al ser cuestionado sobre su posible postulación en los próximos comicios electorales.

Señaló que si es convocado a participar dirá que está listo. A la par habló que no se espera un 2021 favorable en tema presupuestal, ya que se aproximan recortes y limitaciones en participaciones.

“Para la Sebised no se ve un presupuesto alargador, ya que hasta el momento no se han realizado mezclas de recursos”, dijo el entrevistado y ejemplificó con la atención a las familias vulnerables de los polígonos de pobreza extrema y controlada, hasta donde aseguró que dicha problemática debe ser atacada por el Gobierno federal, estado y municipio, sin embargo al no haber mezcla de recursos la tarea solo es del estado y de los municipios.

Añadió que están a la espera de la respuesta que del Congreso del Estado en torno al paquete económico que presentó en Ejecutivo estatal a fin de saber cuánto presupuesto será autorizado para ficha secretaria y así poder iniciar trabajos el próximo año.