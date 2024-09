Nohemí, víctima de feminicidio, había interpuesto denuncia pero se desistió

Tras el feminicidio ocurrido el pasado fin de semana, en el que una mujer fue atacada por su pareja hasta asesinarla, la fiscal del estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, informó que este lunes 16 de septiembre se judicializará la carpeta de investigación y es probable que el día de mañana se proceda con la imputación en su contra.

De acuerdo con información proporcionada por la propia funcionaria estatal, la víctima de nombre Nohemí, ya había interpuesto una denuncia en contra de su pareja, sin embargo el expediente está incompleto, pues no se realizó los exámenes psicológicos y solo acudió ante las autoridades judiciales para informar que ya no quería darle seguimiento a la carpeta.

“Esto va más allá de nosotros, aunque es un delito que se persigue de oficio, si la persona no va al médico, ni al psicológico, nosotros no podemos integrar la carpeta de investigación”, dijo. Aunque cada vez son más las mujeres que deciden continuar con el proceso, algunos de los casos de feminicidio, las mujeres ya no continuaron con el proceso.





Por ahora, el probable responsable ya se encuentra desteñido, pues fue encontrado en flagrancia, “había un tema de violencia familiar, estaban separados, cuando llegó se presentó una discusión que se tornó violenta y con un martillo la golpeó en la cabeza”, señaló de la Garza Fragoso.

Explicó que en la mayoría de los casos los agresores se encuentran bajo los influjos del alcohol, otras drogas ilícitas o se trata de un problema de salud mental, de ahí que a la fecha en la entidad se han registrado 11 feminicidios, aunque las colectivas feministas incluyen dos más, aunque informó que uno se cometió en Sinaloa y otro en Coahuila.

“Creo que este gobierno se ha caracterizado por ser responsable en tipificar los feminicidios como está establecido en el código penal, y por eso se ve una alza, porque no todos se tipificaban como viene en el código”, dijo.

Hasta el momento solo un agresor se encuentra en calidad de prófugo, que es el caso de María de Jesús, un caso de feminicidio ocurrido el año pasado, en el que incluso ya fue liberada la orden de aprehensión y ficha roja para su localización; el resto han sido aprehendidos y en la mayoría de los casos ya sentenciados.

En este sentido informó que en muchos de los casos las sentencias se consiguen mediante un procedimiento abreviado, “las mimas familias de las víctimas quieren cerrar un ciclo y quieren una sentencia condenatoria”, aunque otras familias, como la de Lupita, solicitó un procedimiento de juicio oral.