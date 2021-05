Nosotros no haremos acuerdos por debajo de la mesa: Sagrario Salas

“Nosotros no haremos acuerdos por debajo de la mesa” puntualizó Sagrario Salas candidata a la secretaría general del Sindicato de Personal Académico de la UJED (SPAUJED) al indicar que la primera petición de los agremiados es respetar las prestaciones y que se defienda el contrato colectivo.

A menos de 15 días de concluir las campañas Sagrario Salas explicó que su planilla la cual se identifica por la leyenda “contigo somos más” garantiza que las prestaciones obtenidas no serán modificadas y buscarán esquemas para que el personal académico que no tiene derecho a la jubilación dinámica, cuente con una jubilación digna, además de tener estrategias para mejores las condiciones de trabajo.

Al ser cuestionada sobre la violencia política que se vive en el proceso electoral por el cual atraviesa el estado, la candidata señaló que no solo en las campañas políticas se da, pues ella ha sido atacada, “y es lamentable, es algo que me entristecen, por eso les digo a los académicos que nos exijan una campaña de calidad y limpia y no caer en bajezas, ya que esas acciones hacen ver al sindicato chiquito cuando el SPAUJED es muy grande” añadió que enviara un documento al comité electoral para que trabaje en el tema y se regularice la forma de hacer campaña, “saben que nuestra propuesta es sólida y nos estamos posicionados”.

Agregó que dentro de sus propuestas las y los maestros jubilados juegan un papel importante, a la vez resaltó que el SPAUJED cuenta con cerca de 28 de vida y la primera en ser elegida como secretaria general fue la maestra Micaela.

Sagrario Salas dijo que continuara al lado de su equipo con una campaña limpia, propositiva, de gestión y trabajo en conjunto como aliados de los maestros y la Universidad.

Para finalizar expuso que la planilla a su cargo está integrada de manera equitativa y siempre pugnara por un trato igualitario.