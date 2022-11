Nuevamente normalistas toman la SEED, impiden paso de personal y detienen trámites

Sin conocer exactamente los motivos por los que se encontraban ahí, la mañana de este jueves un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, no mayor a 15 alumnos, nuevamente tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), en la ciudad capital.

Como ya es una costumbre entre los jóvenes que forman parte de esta institución educativa, acudieron a la SEED encapuchados y sin revelar su identidad, para apoderarse de la puerta principal y lateral e impedir el paso de trabajadores y público en general quienes acudían para resolver algún tema.

Al cuestionarlos cuál es el motivo por el cual decidieron realizar esta manifestación, se limitaron a decir que se están poniendo trabas al pliego petitorio que se firma cada año, sin embargo desconocen los puntos que se abordan en este y cuáles son los puntos en los que la autoridad no les ha respondido.

“Se tiene que revisar todo a fondo, es lo que nos mencionan los compañeros. Hay muchos puntos que se tienen que revisar, pero unos que si y otros que no, pero no se cumplen”, respondió de manera ambigua el entrevistado quien con medio rostro cubierto, como ya es costumbre no quiso dar su nombre.

Las acciones de presión comenzaron desde el lunes pasado en las instalaciones de la propia Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, ubicada en el municipio de Canatlán, pues de acuerdo con un directivo de la institución quien prefirió omitir su nombre, estas se deben a la falta de pagos por parte del gobierno del estado y desde el mes de agosto dejó de recibirse el recurso sobre todo para gastos de combustible.

Aunque se han reunido con el subsecretario de administración y planeación, Manuel Ángel Martínez Ramírez, desde el pasado lunes, a la fecha no han llegado un acuerdo que convenza a ambas partes, por lo que la mesa de diálogo continúa.

Mientras esto se encuentra en negociaciones para establecer una solución, el comercio local es seriamente afectado pues aunado al cierre del plantel, también se bloquea la carretera federal, vía altamente circulada, en ocasiones se secuestran vehículos y hasta existe el robo de mercancía, señalan los propios comerciantes.