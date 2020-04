Nuevas amistades en el mundo

En realidad son pocas las personas a las que Andrés Manuel López Obrador no les inspira confianza y pudieran pensar que no actúa con prudencia, ya que desde el principio se vio que el país cuenta con una comunidad científica preparada y con un amplio sistema de salud; el problema en México como en todo el mundo son los efectos económicos aquí y en todas partes para los que nadie estaba preparado y que obligaron a medidas de emergencia, y la sorpresa ante un nuevo virus que obligó a cambiar la vida de millones de personas y a tomar medidas ampliamente difundidas.

Es un rompecabezas que abarca absolutamente todos los aspectos, de los científicos a los económicos, sociales, jurídicos, educativos, y marcará una nueva etapa económica en el país y en muchos otros, cambios en sus constituciones, y casi estamos hablando de una nueva etapa en la historia de la humanidad, de las formas de convivencia.

Por lo pronto con el informe del presidente cualquier duda que todavía quedara, estará a la vista de todos; los acuerdos con los empresarios, y aparte de la información diaria que continuará, lo que se visualiza de aquí a principios de mayo, por ejemplo, si habrá condiciones para el regreso a clases de primaria a profesional, y muchos detalles.

Algo muy interesante es que entre los que tienen acceso a buenos teléfonos celulares y computadoras y prefieren las benditas redes a los medios tradicionales, se están haciendo amistades internacionales, no nada más entre los que viven en las grandes ciudades sino en las provincias de continente a continente, durangueñas con ciudadanos de Marruecos y de otros países, personas de distintos idiomas, en videoconferencias no nada más hablando, sino viéndose cocinar sus comidas típicas, viendo sus casas y como viven los de aquí y los de allá, si unos hablan árabe y otros español, se comunican en inglés, o cada uno en su idioma mediante traducciones instantáneas, listos para visitarse en cuanto pase la crisis que se está viviendo. Les presentan a sus familiares, hay todo un intercambio cultural y propuestas matrimoniales, lo cual no es que no existieran desde antes, pero ahora con la propuesta o la obligación de no salir más que a lo indispensable, pues tienen mucho más tiempo.

Para los lectores, tiempo inmejorable para leer las novelas que tenías ganas de por fin gozarlas. De los personajes que mencioné la vez anterior, Sigmund Freud, Carlos Marx, Carlos Darwin, y Wilhelm Reich, un lector me llamó para decirme que hay varias películas sobre la vida del vanguardista alumno del padre del Sicoanálisis, y desde luego, siempre tenemos libros que deseamos volver a leer.

Ahorita es una oportunidad inmejorable para ver Zorba el Griego, con Anthony Quinn, una joya de cuando el cine era cine y no efectos especiales, y una de los logros de Jack Nicholson, Mejor… imposible, una comedia con la mejor declaración de amor, según los recuentos que de todo se llevan. Pero sin duda estamos ante uno de los mejores actores, ideales para esta temporada, en la que una de las recomendaciones, también tiene que ser, olvidarse del tema de la medicina y la economía, y pasar a uno de los mejores lados de la existencia: el arte.

Muchas películas las van a escoger por los nombres de los directores o los actores, como Pandillas de Nueva York, que es la historia de cómo se fundó esa ciudad, de cómo fueron llegando sus primeros habitantes, y otras seguramente ustedes tienen pendiente desde hace mucho tiempo y por fin tendrán la oportunidad de verlas.

Luego viajarán los que los inviten y no podremos decidirnos a ver cine y leer novelas, más bien tendremos amplias discusiones sobre el informe de AMLO y mucho trabajo de reconstrucción del país en nuevos términos.