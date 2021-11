En Durango, de octubre de 2020 a septiembre de 2021 se registraron ocho feminicidios, 316 violaciones y 5 mil 404 casos de violencia familiar contra las mujeres, por lo que seguirán los esfuerzos para prevenir y erradicar esa violencia, señaló Sughey Torres Rodríguez presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) Durango.

Precisó que tan solo en el año de 2020, cada dos horas y media una mujer fue asesinada en México, porque la violencia contra las mujeres existe y se vive a diario, y está catalogada como una de las violaciones a los derechos humanos más graves, arraigadas y hasta cierto punto, toleradas a nivel global.

ONMPRI realiza exposición de testimonios reales sobre violencia de género/ Foto: Cortesía | ONMPRI

Dijo que en lo local se promueven políticas públicas con perspectiva de género y un enfoque en Derechos Humanos, así como acciones para empoderar a las mujeres, y en el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó una emotiva y cruda exposición, una galería de testimonios reales provenientes de 15 mujeres duranguenses, sobre la violencia que vivieron.

Uno de esos testimonios que se podrán encontrar y que reflejan lo que viven otras mujeres, es la historia de Doña Carmen, “quiero mucho a mi hijo, pero me pega cuando no le puedo dar dinero”, o de Juana de 32 años, “en casa me dijeron que era mi obligación atender a los hombres y ceder, hoy me golpean y lo veo normal”.

En otra parte de esta exposición se encuentra información sobre lo que ha hecho el PRI para empoderar a las mujeres, esta exposición se encuentra en una de las áreas del CDE PRI, y está abierta al público para que puedan visitarla hasta fin de mes de 9 de la mañana a las 6 de la tarde.