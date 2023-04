Oposición critica propuesta de Morena para desaparecer Insabi

“Negaron hasta el cansancio que el Insabi fuera un fracaso”, ahora lo confirman proponiendo su desaparición, así lo dio a conocer el diputado federal, Carlos Maturino, al discutirse en la Cámara de Diputados la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a propuesta de Morena.

Los mexicanos necesitan un sistema de salud digno, “se los dijimos, cuatro años después aquí estamos eliminando al Insabi”, expresó el diputado al tomar la palabra, y explicó “el día de hoy llega a esta Cámara de Diputados, una iniciativa presidencial cuya mensaje se traduce en fracaso rotundo del Gobierno Federal, en materia de salud”.





Municipios A través del Insabi contratarán a 265 médicos y enfermeras en Durango

Con el desmantelamiento del Seguro Popular, se escuchó de un mejoramiento del sistema de salud, con calidad que hay en Dinamarca, pero la realidad, desmiente con datos ese eufemismo presidencial.

Por eso quienes aprobaron eso, deben dar la cara a los millones de mexicanas y mexicanos, “ustedes fueron quienes quitaron el Seguro Popular”, y desde hoy les decimos, el IMSS-Bienestar será un fracaso rotundo, y lamentablemente no será para el gobierno federal, sino será para todos los mexicanos que no podrán tener una salud digna y de calidad.

Deberán explicar por qué no tienen abasto de medicamento en el IMSS, por qué niños con cáncer no tienen sus quimioterapias, están matando a los niños.

“Si no saben manejar la salud de su presidente, que es una política e interés del estado, imagínense el sistema de salud, lo están manejando con las patas”, y cerró su participación comentando desde Acción Nacional, que vuelva el Seguro Popular, hay que debatir, decir como si o no mejorar el sistema de salud, no sé cierren.