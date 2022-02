Ordena TEED aclararle a Enríquez designación de Marina Vitela

En la quinta sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED), se resolvieron 22 expedientes entre los que destacaron los interpuestos por José Ramón Enríquez Herrera, contra la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, de los cuales resolvieron que dicha comisión deberá analizar de manera exhaustiva sus resoluciones en cuanto a sus procesos internos.

La magistrada presidente, Blanca Yadira Maldonado Ayala, explicó que José Ramón Enríquez impugno las resoluciones de la Comisión en torno a los procesos internos debido a que no se acreditó el nombramiento de una precandidata y relativas al proceso interno, por lo que la determinación del TEED fue que dicha Comisión analizó mal los agravios que presentó el actual senador de la República, por tanto el Tribunal resolvió que había irregularidades y que se atentó al debido proceso, ante ello instó a la Comisión a realizar el análisis de manera exhaustiva, por lo que tienen un lapso de tres días para dar resolución de los mismos.

En los expedientes analizados se vieron 15 juicios ciudadanos y cinco electorales entre los que se analizó el interpuesto por el Partido del Trabajo (PT) quien impugnó por ante la institución elector al no recibe en tiempo y forma la prerrogativa en el mes de enero, por lo cual el Tribunal advirtió que no hubo omisión de pago, pero si dilación de un día y se conminó a la Secretaría de Finanzas y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que en lo sucesivo no pase.

De igual forma Maldonado Ayala enfatizó que en dicha sesión se confirmaron las dos coaliciones “Juntos hacemos historia” y “Va por Durango” para la elección de ayuntamientos.