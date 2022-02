Organizaciones realizan cobros indebidos por “legalizar” chocolatos: Onappafa

La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), denuncia a organizaciones que están haciendo cobros de hasta siete mil pesos por la supuesta regularización de automóviles de procedencia extranjera, lo cual es indebido, declaro el vocero Martiniano Reyes Ortiz, quien sostuvo que la Onappafa ayudara a la legalización de dichas unidades sin hacer ningún cobro.

Acompañado del dirigente Teófilo Rodríguez, el declarante dijo que una vez que se ha dado a conocer sobre la regularización de unidades de procedencia extranjera, han surgido los coyotes que realizan cobros a los propietarios de las unidades a cambio de ayudarlos a legalizar el mueble.

Aun no se tiene la publicación en el Diario Oficial, de cuánto será el costo real de la legalización de las unidades, pues además de lo ya dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador de solo cobrar 2 mil 500 pesos, las agencias aduanales realizaran otro cobro.

Dijo que posiblemente el día 14 de febrero salgan las reglas y los costos para el proceso de legalización, sin embargo algunos ya le están cobrando a sus agremiados, sin derecho hacerlo.

Preciso que las organizaciones que están cobrando son La Once, FRIAN, CONAPPAFA, ONAPAVEL tanto en Durango como en Gómez Palacio.

Exhorto a los propietarios de unidades extranjeras a que no paguen ningún centavo, las reglas aun no salen y ellos no tienen la facultad para realizar los trámites, solo la Onappafa, tiene el derecho o la facultad para hacer los trámites.

Aclaro que la integración de los expedientes que está realizando la Onappafa es de forma gratuita, e hizo la invitación para que los propietarios de las unidades se acerquen a la organización para que se les ayude en la realización de los trámites.

La finalidad es poder coadyuvar con el gobierno federal y con las autoridades aduanales que pronto estarán en Durango para poder realizar dicha legalización.

Dijo que las oficinas de Onappafa se encuentran en la calle Dolores del Rio 427 de la colonia Azcapotzalco; otra más en el Fraccionamiento Guadalupe, frente al tianguis del auto; en la calle Antiguo camino a Contreras, de la colonia Octavio Paz; y otra en la calle Tlaxcala 309 de la colonia Jardines de Cancún.