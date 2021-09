Óscar García Barrón se retira de Movimiento Ciudadano

Indicó que concluyo su compromiso de trabajar por un año al frente de un partido al que se le pudo fortalecer y enfrentar un proceso electoral con dignidad, el cual lucho contra dos partidos que traían todo el dinero para hacer campaña.

Ya le di las gracias al senador Dante Delgado, por la confianza que tuvo en mí para levar al Partido Movimiento Ciudadano, por llevarlo a una competencia electoral en donde realice mi mejor esfuerzo y obtuve un aprendizaje importante, declaro para el Sol de Durango.

Dio a conocer que por el momento se dedicara a la gestión para el sector ganadero del sector social, y seguirá aportándole al estado de Durango, desde la trinchera en la que se encuentre, por el momento la Unión Ganadera necesita ser atendida, ya que le dedico todo el tiempo al partido Movimiento Ciudadano.

A pregunta expresa sobre sus aspiraciones a una candidatura, declaro que por el momento no lo tiene contemplado, ya que no es un político ambicioso ni pernicioso que trate de aferrarse a una candidatura como muchos lo hacen, que aun y cuando la ciudadanía no los quiere se aferran a ser los candidatos. Afortunadamente yo no vivo de la política y desde cualquier lugar me gusta servirle a la gente y a mi Durango.

Vamos a esperar las condiciones y ver si son favorables, pero por el momento estará dedicado a la Unión Ganadera Regional del Sector Social de Durango.