Pacientes con enfermedades crónicas pueden recibir vacuna anticovid: Blanca Luna

Los pacientes con enfermedades crónicas pueden vacunarse contra Covid-19, de hecho son quienes más se deben vacunar precisamente porque son población de riesgo, informó Blanca Estela Luna Gualito, directora de los Servicios de Salud del estado de Durango.

Dijo que en los módulos de vacunación se tiene un triage, en el cual se está checando la presión arterial para que en caso de que traigan la presión alta se atiendan y posteriormente se vacunen.

“Entonces al contrario, todos los pacientes que tengan diabetes, hipertensión o alguna enfermedad auto inmune, se pueden vacunar” puntualizó.

En relación a las mujeres embarazadas, señaló que se tienen cartas de consentimiento para vacunarlas.

“En primera instancia el biológico que estamos aplicando no está avalado para mujeres embarazadas, pero eso no quiere decir que no se puedan vacunar, cualquier mujer embarazada que desee vacunarse puede hacerlo con una carta de consentimiento informada, no hay problema” dijo.

Sobre las personas que tienen alguna alergia, señaló que si son alergias leves no hay ningún problema, la vacuna estaría contra indicada solamente para las personas que hayan tenido algún choque anafiláctico, es decir a personas que haya tenido que hospitalizarse ante cualquier reacción alérgica.