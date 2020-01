La salud tiene un costo

Desde que el esposo de Manuela Vargas Ramírez, ingresó al Hospital General 450 para ser intervenido quirúrgicamente con el propósito de colocarle un marcapasos, debido a los problemas cardiacos que enfrenta, la familia tuvo que costear un estudio que era necesario practicarle antes de cirugía, mismo por el que pagaron más de cinco mil pesos y el cual desconoce si pudo también haber sido costeado por el ahora Insabi, “nadie nos ha informado nada”, dijo.

A las afueras del edificio, inaugurado en 2014 como una de las obras más importantes del sexenio de Jorge Herrera Caldera, y que a la fecha no opera en su totalidad, se encuentra Miguel Ángel González Huerta, quien viajó desde Artilleros de abajo, localidad perteneciente al municipio de Nuevo Ideal, junto a su mamá de 80 años, a quien debido a la urgencia, fue necesario trasladarla en una ambulancia que le cobró dos mil pesos,

La señora requiere de una operación de cadera y Miguel Ángel, quien se acercó para dar su testimonio de viva voz, aseguró que ya perdió la cuenta de cuánto dinero ha gastado en cerca de seis días que lleva en el nosocomio.

“Todas las medicinas y material los he tenido que comprar yo, y todavía me falta comprarle una que cuesta mil pesos, pero pues ya no tengo dinero”, explicó que uno de sus familiares lo apoya con algo de recursos, mientras que su prima lo ayuda a cuidarla y estar al pendiente de ella.

Pese a ello, señaló que su madre ha recibido un buen trato por parte del personal médico desde que llegó al Hospital, “el doctor ha sido muy amable y me ha explicado las cosas muy bien. El problema es que de lo otro no sé nada”, comentó visiblemente angustiado por la situación.

Aunque existe incertidumbre entre los familiares de los pacientes hospitalizados, existen otros casos en los que señalan que solo se les ha solicitado una identificación oficial y dos copias del estudio o el servicio que requieren, esto sin cobrarles un solo peso.